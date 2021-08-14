На полках магазинов появились конфеты с запрещенной мукой из риса

В Украину попали конфеты французского производства, которые точно не стоит пробовать. В составе сладостей M&M’s обнаружили вещества tNos и p35S, которые по сути являются генно модифицированной мукой из риса. Эти составляющие на международном уровне запрещены к использованию в пищевых продуктах. Поэтому конфеты в кратчайшие сроки уберут с прилавков украинских магазинов.





Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Госпродпотребслужбы, производителем опасного продукта является компания Mars Chocolat Franse. Импортером сладостей в Украине стало предприятие Raben FG WH Ukraine, предоставляющее услуги по логистике и перевозкам.

В сообщении государственного регулятора также содержится ссылка на статью 20 часть 3 закона «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству продуктов питания». Согласно предписаниям данного закона все участники рынка, которые получили на реализацию опасный продукт, должны немедленно изъять его из продажи.

Напомним, что около месяца назад в Украине уже имел место похожий случай. Тогда на прилавках отечественных магазинов обнаружили опасное для здоровья мороженое. Заказчиком популярного летнего десерта с сомнительным составом была сеть «МЕTRO Cash & Carry Украина».

К счастью существует слаженный механизм оповещения граждан об опасных продуктах в продаже. Когда в любой из точек, где реализуют подозрительный товар, обнаруживают запрещенные вещества-составляющие, информация сразу же сообщается конролирующим органам всех стран-дистрибьюторов. Таким образом удается вовремя изъять продукт из продажи и обезопасить от него людей.

Однако украинцам все же не помешает обратить внимание на предостережения, появляющиеся в средствах массовой информации. Возможно не все торговые сети сразу же убрали продукт со своих прилавков. Обращайте внимание на то, что покупаете, и избегайте продуктов с ядовитыми или подозрительными составляющими. Ведь никто не позаботится о нашем здоровье лучше, чем мы сами.