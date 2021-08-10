В Украине появились новые 5 гривен: как они выглядят

На днях Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, приуроченную к 30-летию независимости Украины. Денежный знак поражает изысканным дизайном, который передает всю неповторимость и аутентичность украинской культуры.





Новая коллекционная монета отчеканена из материала нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка, который по внешним характеристикам очень похож на серебро. Номинал денежного знака составляет 5 грн. Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, монета выйдет общим тиражом в 50 тыс. штук. Известно, что 35 тыс. экземпляров планируют распространять в футлярах, что касается остальных 15 тыс. – их можно будет приобрести в специальной сувенирной упаковке.

Аверс денежного знака украшает композиция, которая является своеобразным символом украинского государства. На монете можно разглядеть поля, изображенные с помощью необычных орнаментов, и аистов, пролетающих над ними. Выше размещен украинский герб, а также высечен год выпуска и слово «Украина». Указан на лицевой стороне также номинал монеты – 5 грн, и лого Банкнотно-монетного двора отечественного Нацбанка.

Реверс монеты содержит изображение вышитого рушника. Он выполнен в цвете и напоминает своей структурой цепь ДНК. Таким образом авторы дизайна провели аналогию между носителем генетической информации и символом украинской самобытности. Ведь именно вышивка на рушнике передает традиции из поколения в поколение и является своеобразным кодом нашей нации. На обратной стороне монеты также располагается надпись «30 лет независимости Украины».

Напомним, что несколькими неделями ранее, 22 июля, Нацбанк Украины выпустил еще одну нейзильберовую сувенирную монету. Данный денежный знак отчеканили тиражом в 35 тыс. экземпляров. Главенствующим символом памятной монеты стал маяк. Свой выбор «главного героя» в Нацбанке пояснили значимостью строения-ориентира для украинской нации. Ведь маяки не только создают безопасные условия для судоходства, но и считаются важной частью культурного наследия нашего народа.