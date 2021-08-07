Названы знаки зодиака, которые сразу лезут в драку

Люди, склонные к отрицательному восприятию окружающего мира, попадаются нам довольно часто. Не способные держать свои эмоции под контролем, они нередко провоцируют споры и могут даже затеять драку.





Однако астрологи считают, что наибольшую склонность к агрессии и конфликтному поведению проявляют представители определенного перечня знаков зодиака. Они с самого рождения имеют крутой нрав, из-за чего частенько становятся эпицентром скандалов.

Телец

Уроженцы знака вспыхивают словно спичка даже из-за мелочи. Разозлить Тельца может что угодно: чашка, которую забыли положить на место, или даже слишком громкий звук телефонного звонка. Однако выпустив пар, они часто жалеют о своем эмоциональном выпаде.

Овен

Овны – прирожденные перфекционисты. Поэтому когда они наблюдают за чьими-то ошибками, часто не в состоянии сдержаться. Представители знака могут выплеснуть свой гнев не подумав. Однако извиняться точно не станут. Это совсем не в характере «огненного быка».

Весы

Справедливы и независимы, Весы могут дать отпор любому, кто осмелится посягнуть на их права. За собственные интересы уроженцы этого знака готовы бороться до конца. Простить же Весы не в состоянии лишь лицемерия. Ведь эта черта очень резко коррелирует с присущими им честностью и искренностью.

Скорпион

Рожденные под созвездием Скорпиона чрезвычайно серьезно относятся казалось бы к незначительным вещам. Поэтому заметив легкомыслие в действиях окружающих, могут сделать резкое замечание. А там уже и до ссоры недалеко.

Дева

Девы больше всего ценят покой и комфорт. Поэтому на каждого, кто осмелится нарушить внутреннюю гармонию представителя знака, выльется целый «ковш праведного гнева».

Козерог

Для этого знака характерен постоянный самоконтроль. Личные границы Козерога – это каменная стена, за которую нельзя заходить посторонним. Но если все же кто-то осмелится рискнуть, этому человеку точно не позавидуешь.