Названы знаки зодиака, с которыми лучше всего дружить

Найти хорошего друга – настоящая удача. Ведь человек, действительно близкий вашей душе, может стать настоящим утешением в беде, а счастье приумножит во сто крат.





Не каждому везет встретить на своем жизненном пути такого друга. Однако астрологи утверждают, что шансов найти сердечного товарища будет куда больше, если руководствоваться указаниями звезд. Среди знаков зодиакального круга они выделяют всего троих, которые с рождения обладают чертами идеального друга. Именно Раки, Девы и Рыбы обычно оказываются самыми преданными и невероятно искренними людьми, которым хочется доверить все свои тайны.

Рак

Уроженцы этого знака настоящие альтруисты. Для близкого друга они готовы отдать «последнюю рубашку». Благодаря своей щедрости и чувствительности, Раки всегда готовы прийти на помощь, ничего не требуя взамен. Поэтому встретив такого человека на своем пути, берегите его и ни в коем случае не оскорбляйте. Ведь представители этого знака абсолютно беззащитны перед теми, кому открыли свою душу.

Дева

Настоящие перфекционисты и трудоголики – вот какими обычно видит Дев их ближайшее окружение. Но оказывается они еще и замечательные друзья. Поддержка, помощь, хороший совет – на все это вы можете со всей уверенностью рассчитывать, если вам посчастливилось стать другом Девы. Однако это еще далеко не все. Если вы задумаете позвонить своему другу среди ночи и начнете жаловаться на коварную судьбу, вас будут слушать до утра и ни разу не упрекнут за бессонную ночь.

Рыбы

Представители этого знака отдают все свои силы близким и родным людям, часто совсем ничего не оставляя себе. Они готовы накормить, согреть, одолжить денег и пустить переночевать не только лучшего друга, но даже недавнего знакомого. Однако открытая душа Рыбы еще и очень чувствительна к оскорблениям. Поэтому разочаровав уроженца этого знака всего раз, навсегда окажетесь в «черном списке» заклятых врагов.