Розкрито спосіб безповоротно видалити дані зі смартфона

Фахівці відзначають, що при продажу або утилізації гаджета варто видалити з нього всі свої фото, документи та інші файли, що містять особисту інформацію. Особливо обережними варто бути власникам смартфонів на Android, так як при стиранні файлів з карти пам’яті або іншого носія на такому пристрої вони насправді не повністю видаляються. У такій ситуації дані можна відновити за допомогою спеціального програмного забезпечення, підкреслюють експерти.





Фахівці радять власникам таких смартфонів перед тим, як стирати інформацію, спочатку зробити резервну копію, а потім зашифрувати свої дані в меню налаштувань за допомогою опції, яка зазвичай знаходиться в розділах «Безпека» або «Налаштування”.

А тим, хто використовує смартфони iPhone, потрібно видалити свій пристрій з програми «Локатор», потім зробити скидання всіх налаштувань, стерти контент і перевірити, що гаджет більше не підключений до iCloud власника.