Польша снова зовет украинцев: зарплаты больше $2000 сразу

Количество вакансий для украинских заробитчан в Польше начало расти еще весной. А летом достигло просто рекордных масштабов. Поскольку именно на теплое время года приходится пик строительных и ремонтных работ, соседнему государству требуется все больше рабочих рук. Даже украинцы без какой-либо квалификации могут зарабатывать немалые суммы и учиться профессии прямо на рабочем месте.





Согласно данным популярного украинского интернет-ресурса для поиска работы rabota.ua, особенно заинтересованы поляки в хороших электриках. Опытному специалисту в этой области они готовы платить по 50-70 тыс. грн ежемесячно. К тому же работнику создают все условия для эффективного выполнения профессиональных обязанностей, включая даже вспомогательный персонал.

Работники в Польше также могут рассчитывать на:

обучение в процессе работы;

оплачиваемый проезд к рабочему месту;

рабочую одежду;

аванс каждую неделю.

Украинцы без образования, которые устраиваются разнорабочими, также могут рассчитывать на довольно высокую зарплату. За месяц можно получить 34-40 тыс.грн. В зависимости от тяжести работы, трудоустроиться по такой вакансии могут как мужчины, так и женщины. Преимущественно нанимают работников, которым меньше 45 лет.

Проезд на работу и жилье разнорабочим оплачивают работодатели. Волноваться за отсутствие квалификации здесь не приходится, ведь с первого же дня вас начнут учить прямо в процессе работы.

Еще одним выгодным вариантом трудоустройства является должность упаковщика заказов в местных интернет-магазинах. С такой работой справится и мужчина, и женщина. Все зависит от того, что продает интернет магазин, и насколько тяжелый груз придется поднимать работнику.

Особых умений или квалификации здесь также не требуют. А заработать за месяц можно от 30 до 35 тыс. грн, то есть более $1000. Единственным условием является наличие у сотрудника рабочей визы типа Д05А, которая позволяет вести трудовую деятельность на территории Польши в течение 180 дней.