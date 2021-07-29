«ПриватБанк» ощасливив власників банківських карт

Нещодавно ПриватБанк спільно з компанією Visa, яка не потребує того, щоб її представляти, ощасливив всіх власників банківських карт в нашій країні. Запущена функція, яка вже давно є в безлічі країн світу.





Яка ж функція так обрадувала українців

Функція, запущена ПриватБанком – це перекази за номером телефону, які вимагають тепер виключно того, щоб банк одержувача також був підключений до відповідної платформи. Тепер вже не потрібно запам’ятовувати номер картки одержувача – перекази робляться буквально одним натисканням кнопки з вибором зі списку. Така функція вже присутня в банківських додатках безлічі країн.

Прив’язка номера карти до номера телефону зберігається як токен в Visa Direct, який захищений за найкращими стандартами. Доступу до будь-яких особистих даних користувачів немає ніхто, крім самого банку. Швидкість переказу також не змінюється, як і ступінь захищеності транзакції.

Слід пам’ятати, що переказ можна зробити тільки і виключно в додатку Приват24. Переказ також можна здійснити поки що тільки в гривнях з картки будь-якого українського банку на картку будь-якого банку, який зареєстрований в сервісі. Розміри комісій при таких транзакціях такі ж, як і при звичайних.

За словами Развана Мунтеану, заступника голови правління ПриватБанку, їхня фінансова організація стала першою в Україні, яка дозволила тринадцяти мільйонам своїх клієнтів здійснювати перекази просто за номером. Це рішення вкрай просте і при цьому інноваційне. Мунтеану висловив надію, що незабаром якомога більше банків приєднається до цієї системи.

Крім цього, мобільний додаток Приват24 передбачив інтеграцію контактної книги з позначенням клієнтів, які вже підключилися до сервісу переказів за номером телефону. Завдяки цьому від вас буде достатньо всього лише вибрати потрібного одержувача зі списку і вказати необхідну суму – не потрібно навіть запам’ятовувати номер телефону.