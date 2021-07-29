Мобільний оператор «Київстар» запустив найкращий тарифний план, якому немає рівних

Мобільний оператор «Київстар» продовжує радувати українців своїми дешевими тарифами. Нещодавно він запустив найкращий тарифний план, який дозволить вам оплатити за один раз відразу дві послуги. Найголовніше – що це набагато вигідніше, ніж просто платити за це окремо.





Переваги нового тарифного плану

Даний тарифний план включає всі послуги, які можуть знадобитися абоненту «Київстар», і навіть більше. Давайте детально подивимося, що ви будете отримувати в його рамках:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Однак на цьому пропозиція не обмежується, адже у ній ви також будете отримувати другу послугу, а саме – повністю безлімітний домашній інтернет. Все це – за звичайну для подібного тарифного плану плату в двісті п’ятдесят гривень на місяць. При цьому в перші три місяці користування послугами ви будете отримувати непогану знижку в розмірі п’ятдесяти гривень.

Тарифний план носить просту назву «Все разом Вигідний». Підключити його зовсім не складно. Досить просто зателефонувати за коротким номером 477*1, після чого слідувати автоматичним інструкціям оператора, які він вам надасть, або ж ви можете просто скористатися для зміни тарифу спеціальним додатком для смартфонів «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, з першого серпня буде повністю припинено надання послуги «Київстар Футбол». Всі користувачі, які оплатили підписку наперед, отримають компенсацію за ті дні, протягом яких не зможуть користуватися послугою. Тим, хто все ще хоче дивитися футбольні, а також інші спортивні матчі, можна просто завантажити додаток «Київстар ТВ», в якому можна дивитися трансляції двохсот сімдесяти телеканалів, в тому числі спортивних.