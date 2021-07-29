Став відомий спосіб менше платити за газ в Україні

Нещодавно стало відомо, як платити за газ в нашій країні набагато менше навіть з урахуванням того, що блакитне паливо суттєво подорожчало. Відзначимо, що все абсолютно легально – ніяких відмотувань лічильників і тому подібного.





Як економити на платіжках?

Нещодавно «Нафтогаз» ввів знижки для тих, хто буде платити за газ на десять днів раніше. Вони почнуть діяти вже з серпня. Якщо оплатити до п’ятнадцятого числа, то знижка становитиме близько одного відсотка. Оплатити можна через особистий кабінет або за допомогою чат-бота. Це небагато, але все-таки, як то кажуть, «копійка гривню береже».

Також є й інший спосіб заощадити на газі. Він пов’язаний з тим, що в «Нафтогазі» нещодавно було прийнято рішення скасувати місячний тариф за газ. Причина в тому, що ціни на блакитне паливо дуже сильно зросли, і така пропозиція стала невигідною. Можна оплачувати не за місячним, а за річним тарифом, всього сім гривень і дев’яносто копійок за кубометр.

Слід зазначити, що в серпні минулого року були введені ринкові умови формування ціни за газ для населення. Саме після цього ціни були порядком підвищені і зараз можуть доходити аж до п’ятнадцяти гривень і п’ятдесяти копійок за кубічний метр. Починаючи з першого травня більшість українських споживачів вже були переведені на річні тарифи саме в зв’язку з цим. Динаміка цін виглядає таким чином:

серпень – 15,3 гривень за кубічний метр.

Липень – 13 гривень за кубічний метр.

червень – 12,1 гривень за кубічний метр.

травень – 9,4 гривень за кубічний метр.

Нескладно помітити, що ціни ростуть навіть незважаючи на те, що зараз літо, а якими вони стануть взимку, моторошно навіть уявити. Тому кожному українцеві слід задуматися про способи заощадити на блакитному паливі.