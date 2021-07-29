«ПриватБанк» осчастливил владельцев банковских карт

Недавно ПриватБанк совместно с компанией Visa, которая не нуждается в том, чтобы ее представлять, осчастливил всех владельцев банковских карт в нашей стране. Запущена функция, которая уже давно есть во множестве стран!





Какая функция обрадовала украинцев

Функция, запущенная ПриватБанком — это переводы по номеру телефона, которые требуют теперь исключительно того, чтобы банк получателя также был подключен к соответствующей платформе. Теперь уже не нужно запоминать номер карточки получателя — переводы делаются буквально одним нажатием кнопки с выбором из списка. Такая функция уже присутствует в банковских приложениях множества стран.

Привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как токен в Visa Direct, защищенный по самым лучшим стандартам. Доступа к каким-либо личным данным пользователей не имеет никто, кроме самого банка. Скорость перевода также не изменяется, как и степень защищенности транзакции.

Следует помнить, что перевод можно произвести только и исключительно в приложении Приват24. Перевод можно производить пока что только в гривнах с карточки любого украинского банка на карточку любого банка, который зарегистрирован в сервисе. Размеры комиссий при таких транзакциях такие же, как и при обычных.

По словам Развана Мунтеану, заместителя председателя правления ПриватБанка, их финансовая организация стала первой в Украине, которая позволила тринадцати миллионам своих клиентов совершать переводы просто по номеру. Это решение крайне простое и при этом инновационное. Мунтеану высказал надежду, что вскоре как можно больше банков присоединится к этой системе.

Помимо этого, мобильное приложение Приват24 предусмотрело интеграцию контактной книги с обозначением клиентов, которые уже подключились к сервису переводов по номеру телефона. Благодаря этому от вас будет достаточно всего лишь выбрать нужного получателя из списка и указать необходимую сумму — не нужно даже запоминать номера.