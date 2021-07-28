Названы области Украины с самой дорогой землей для продажи

Июльское открытия рынка земли в Украине положило начало активной реализации участков на всей территории государства. По состоянию на начало месяца уже было выставлено на продажу 1973 участка земли. Но не во всех регионах Украины цены на гектары почвы одинаковы. Некоторые области по этому критерию просто-таки бьют все рекорды.





Первенство по цене земли в Украине сейчас удерживает Киевщина. Территории вблизи столицы стоят от 2 до 4 тыс. долл. за гектар. А участки, которые находятся ближе всего к городу, в 10-20 километрах, могут оцениваться и во все 4,5 тыс. долл. за гектар. По иронии судьбы таких земель в Украине сейчас выставлено на продажу около 430 участков.

К областям с самыми дорогими землями можно отнести Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую и Полтавскую. Каждый из этих регионов представлен на украинском рынке земли более чем сотней участков различной площади. Не уступает лидерам и Харьковщина, Херсонщина, Житомирская и Винницкая области, где продается в сумме около 400 земельных паев.

Самая низкая стоимость гектара в настоящее время на территориях, близких к линии фронта. В частности за бесценок можно приобрести участок в Луганской области, ведь там ставка за гектар является рекордно малой. Но и предложение в регионе невелико – всего лишь 17 участков.

За первые три недели работы рынка земли в Украине количество сделок о приобретении участков уже составила более 1100 единиц, даже несмотря на высокие цены в момент старта продаж. К новым хозяевам перешло право собственности на 1530 гектаров.

Однако по оценкам экспертов, уже в скором времени можно ожидать относительного удешевления украинской земли. Осенью обычно наступает период наивысшей активности на рынке недвижимости. Коснется эта ситуация и земельного рынка. Резкий скачок предложения снизит ставку за гектар, а количество операций по купле-продаже увеличится минимум на 20%.