В листопаді українців чекає справжня зима: температура опуститься до -30

Останній місяць осені обіцяє жителям України холодну погоду. У деяких областях очікується зниження температури до -30 морозу. Показники Укргідрометцентру вказують на те, що в деяких регіонах температура коливатиметься від 0 до +4 градусів тепла. У Карпатах та в південних областях середня температура протягом місяця буде 5-9 градусів з показником плюс.





За даними метеорологів в найхолодніші дні температура падатиме до 15-24 градусів морозу. Суттєве похолодання очікується на півночі та сході України. Що стосується гірських областей, то там очікується температура 25-31 градус нижче нуля.

У південній частині країни: у Криму, а також в Одесі та області термометр буде показувати -8 … -13 градусів морозу. Найтепліша погода в листопаді буде у таких областях: теплими регіонами України в листопаді стануть Чернівецька, Закарпатська, а також центральні та південні області країни. Тут продовжитися бабине літо, а на градусниках очікується 16-24 градусів з позначкою плюс.

У Криму в листопаді синоптики прогнозують літо. Це +25 … + 29 градусів з позначкою плюс. Що стосується опадів, то листопад обіцяє бути не сильно багатим на дощі. При цьому за показниками опадів 31-61 мм. У гірських областях ця цифра сягатиме 64-96 мм, що в межах норми для осені.

Візира Мартазінова, начальник відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, розповіла, коли чекати прихід зими. За її словами в кінці листопада вже буде перший сніг в більшості регіонів.

Вона ж спрогнозувала низькі показники температури, які спостерігатимуться ближче до кінця листопада. Протягом місяця будуть теплі дні, яких так бракує у жовтні. Тому буде спостерігатися дуже хитка метеорологічна картина. З її ж слів можна зробити висновок, що і перші дні останнього місяця осені будуть досить холодними.