Мелочь в кармане стоит десятки тысяч: за какую монету дают больше $ 1000

Мелкие монеты, которые только недавно вышли из обращения, становятся соблазнительными лотами на украинских аукционах. За некоторые копейки коллекционерам не жалко отдать даже $1000. Как же выглядит самая ценная копейка и как отличить ее от остальных?





Наиболее предпочтительной для любого нумизмата сейчас является монета номиналом 2 коп., отчеканенная в 1992 году. Главная ее особенность – узкий венок. Эта денежная единица является своего рода браком производства, и была выпущена в очень ограниченном количестве.

Дело в том, что в процессе чеканки мастера решили сначала использовать один и тот же инструмент для изготовления 10 коп. и 2 коп. Однако оказалось, что диаметр в 2 коп. немного больше, поэтому ободок на монете оказался слишком далеко от ее края.

Позже мастера свою ошибку исправили. Но ограниченное количество неправильно отчеканенных монет все же попало в обращение. Согласно данным нумизматов, таких 2-копеечных денежных знаков сейчас существует не более 30 штук, а стоимость монеты достигает почти 30 тыс. грн.

Важным фактором формирования цены также является материал, из которого изготовлена монета.2 коп. из алюминия – самые дешевые. Они стоят не более 20 тыс. грн. Гораздо выше оценивают денежный знак, выполненный из меди, никеля, магнитной или немагнитной стали. Известно, что в 2017 году именно 2 коп. из немагнитной стали были проданы за рекордную до сих пор цену $1100.

Другая ценная мелочь в наших карманах:

1 коп., отчеканенная в 1992 году с прямым правым верхним листом – цена от 700 до 900 грн;

1 коп. также 1992 года со ступенчатым правым верхним листом – от 30 до 50 грн;

10 коп. 1992 с шестью ягодами на 3-й и 6-й гроздьях – 50-450 грн;

25 коп. 1992 года, на 4-й и 8-й гроздьях отсутствуют черенки – от 600 до 800 грн.

Присмотритесь же внимательнее к мелочи в кошельке. Возможно именно вы окажетесь собственником ценного экземпляра.