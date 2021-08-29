В Україні середня зарплата “скакнула” на 2500 гривень: де платять найбільше

Протягом липня поточного року середня зарплатня працівників українських організацій та установ збільшилася на 0,2%, тобто всього на 32 грн. Однак за рік ріст середньої зарплатні склав аж 21,5%, що в перерахунку на національну валюту відповідає 2,5 тис. гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.





Найбільшим є дохід у штатних співробітників столичних організацій. Там середня зарплатня зараз знаходиться на рівні 21 тис. грн у місяць. Поза Києвом, до п’ятірки регіонів із найбільшою зарплатнею потрапили:

Донецька область – середня зарплатня 15,3 тис. грн;

Київська область – 14,5 тис. грн;

Запорізька область – 14,1 тис. грн;

Миколаївська область – 14,1 тис. грн.

Регіоном із найнижчою зарплатнею станом на липень 2021 року стала Чернівецька область. Середній дохід штатного співробітника установи там знаходиться на рівні 11,3 тис. грн.

Якщо ж розбирати питання зарплатні з огляду на сферу діяльності, то на перший план виходять організації у галузі телекомунікацій та інформації. Влаштувавшись на роботу у таку компанію, можна сміливо розраховувати на 25 тис. грн.

Другою за рівнем доходів працівників стала фінансова й страхова галузі. Тут можна заробляти щомісяця близько 24,5 тис. грн.

Ще одним привабливим для українців видом діяльності є робота у сфері оборони та державного управління. Сюди ж можна долучити й галузь обов’язкового соцстрахування. Заробітки працівників у таких організаціях в середньому складають 20,8 тис. грн.

Приведені вище дані служать підтвердженням тому, що українцям зовсім не обов’язково виїжджати за кордон у пошуках кращої долі. Адже хорошу роботу із достойною зарплатнею можна знайти й на батьківщині. Хоча якщо згадати, скільки ми платимо щомісяця за комуналку, навіть середня зарплатня мешканця столиці вже не буде видаватися такою заманливою. Адже послуги ЖКГ обходяться українцям зазвичай у 21% від їхнього доходу.