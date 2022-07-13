В російському аналозі Макдональдсу заборонили знімати та робити фото

У мережі з’явилася фотографія правил поведінки для споживачів мережі швидкого харчування «Вкусно точка», яка зайняла місце Макдональдсу, після його виходу з росії.





Разом із звичними та зрозумілими правилами відвідувачі виявили два незвичайні. Пункт 2.4 вказує на заборону використання електричних розеток усередині закладу. Відвідувачі «Вкусно точка» вказали на те, що в «старому» Макдональдсі заряджати смартфони та ноутбуки можна було.

Також гості звернули увагу на пункт 2.3. У ньому йдеться про заборону проводити фото- відеозйомку на території ресторану без дозволу адміністрації.