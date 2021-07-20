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Украинцы начали получать штрафы за коммуналку, даже если они полностью рассчитались

«Киевтеплоэнерго» приписывает гражданам несуществующие долги и начисляет на них пеню.

20.07.2021
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Июльские платежки за тепло принесли киевлянам не слишком приятные неожиданности. Местное коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» насчитало на долги граждан инфляционную составляющую, а также пеню в размере 3% годовых. Причем информацию о совершенных дополнительных начислениях получили даже те жильцы, которые не имели актуальных задолженностей.


Так многим жителям столицы добавили в квитанции даже более 10% от имеющейся суммы долга. По словам киевлянки Инны Звягинцевой, полученная ею в июле квитанция содержала 11,3% дополнительных начислений. Из них 3% – годовая пеня, а остальные – инфляционные начисления за каждый месяц просрочки платежа. В результате к долгу на сумму 5574,6 грн женщине добавили еще 628,63 грн дополнительных начислений.

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Гражданка решила обратиться за разъяснениями в центральный офис коммунального предприятия. Но оператор не смог даже объяснить клиентке, как рассчитывается инфляционная составляющая.

Важно также отметить, что данная сумма долга появилась у киевлянки еще во-время отопительного сезона 2019-2020 годов. Меж тем срок давности для начисления пени составляет 1 год. То есть женщине не имели права начислять 3% годовых на всю сумму долга, а только на его часть, образовавшуюся в течение последнего года.

Другому жителю Киева, который вообще не имел долгов за отопление, добавили к счету годовые и инфляционные в размере 21,74 грн. А еще нескольким потребителям насчитали проценты даже на сумму переплаты.

По мнению юриста Вадима Чунжина, коммунальщики проворачивают собственные коррупционные схемы со счетами клиентов. В частности начисление годовой пени несколько лет подряд, несмотря на ее срок давности в 1 год, дает возможность предприятиям неплохо заработать на потребителях. Выгода с одного клиента в таком случае может колебаться в пределах 30-80%. Поэтому адвокат советует «оскорбленным» коммунальщиками потребителям обращаться в суд. Хотя выиграть производство против компании «Киевтеплоэнерго» может быть очень не просто.

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20.07.2021
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