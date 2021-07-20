Украинцы начали получать штрафы за коммуналку, даже если они полностью рассчитались

Июльские платежки за тепло принесли киевлянам не слишком приятные неожиданности. Местное коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» насчитало на долги граждан инфляционную составляющую, а также пеню в размере 3% годовых. Причем информацию о совершенных дополнительных начислениях получили даже те жильцы, которые не имели актуальных задолженностей.





Так многим жителям столицы добавили в квитанции даже более 10% от имеющейся суммы долга. По словам киевлянки Инны Звягинцевой, полученная ею в июле квитанция содержала 11,3% дополнительных начислений. Из них 3% – годовая пеня, а остальные – инфляционные начисления за каждый месяц просрочки платежа. В результате к долгу на сумму 5574,6 грн женщине добавили еще 628,63 грн дополнительных начислений.

Гражданка решила обратиться за разъяснениями в центральный офис коммунального предприятия. Но оператор не смог даже объяснить клиентке, как рассчитывается инфляционная составляющая.

Важно также отметить, что данная сумма долга появилась у киевлянки еще во-время отопительного сезона 2019-2020 годов. Меж тем срок давности для начисления пени составляет 1 год. То есть женщине не имели права начислять 3% годовых на всю сумму долга, а только на его часть, образовавшуюся в течение последнего года.

Другому жителю Киева, который вообще не имел долгов за отопление, добавили к счету годовые и инфляционные в размере 21,74 грн. А еще нескольким потребителям насчитали проценты даже на сумму переплаты.

По мнению юриста Вадима Чунжина, коммунальщики проворачивают собственные коррупционные схемы со счетами клиентов. В частности начисление годовой пени несколько лет подряд, несмотря на ее срок давности в 1 год, дает возможность предприятиям неплохо заработать на потребителях. Выгода с одного клиента в таком случае может колебаться в пределах 30-80%. Поэтому адвокат советует «оскорбленным» коммунальщиками потребителям обращаться в суд. Хотя выиграть производство против компании «Киевтеплоэнерго» может быть очень не просто.