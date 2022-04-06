Сім’ї Путіна та Лаврова потрапили під санкції США

США вводять санкції проти членів сімей Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова .





“Сьогодні ми вводимо санкції проти дорослих дітей Путіна, дружини міністра Лаврова та його дочки, а також членів Ради безпеки Росії “, – повідомив представник американської адміністрації високого рангу.

У повному тексті заяви, опублікованому на сайті Білого дому, уточнюється, що введені проти названих росіян обмеження «відрізають їх від фінансової системи США та заморожують усі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах».

У заяві також зазначається, що члени сімей російських політиків, які потрапили в список санкцій, «збагатилися за рахунок росіян» і надають необхідну для продовження спецоперації в Україні підтримку.

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