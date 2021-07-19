В Украине появятся квартиры-трансформеры: что это

Вскоре на украинском рынке недвижимости появиться совершенно новый вид жилья. Он станет результатом нововведения, предложенного Министерством развития общин и территорий Украины. Порядок определения технической возможности разделения и объединения объектов недвижимости, который вышел из-под пера ведомства, позволит модернизировать жилье принципиально новым способом.





Как сообщил глава украинской Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, новейший тип жилья появится путем разделения однокомнатных квартир на несколько смарт-квартир. К примеру из квартиры, площадью 40 кв. м, можно будет сделать два объекта недвижимости, по 20 кв. м каждый.

Эксперт также отметил, что квартиры-трансформеры не слишком повлияют на планы компаний-застройщиков. Ведь преобразование однокомнатной квартиры в несколько помещений нового формата не потребует серьезной перепланировки. Строительные компании смогут предлагать такие решения в районах, где малометражное жилье пользуется наибольшей популярностью.

Хотя, по мнению Юрий Питы, бешеного спроса на такое жилье ожидать не стоит. Популярные еще несколько лет назад смарт-квартиры с метражом менее 26 кв. м. уже исчезли из топа продаж. Однако новые квартиры-трансформеры непременно найдут «своего клиента».

Таким образом предложенные в государственном ведомстве правила перестройки жилья могут открыть новые возможности как для застройщиков, так и для желающих приобрести собственную недвижимость. Сейчас далеко не каждая молодая семья в состоянии позволить себе приобретение просторного жилья. А ипотечный кредит требует серьезных гарантий и постоянного стабильного заработка. Но теперь даже для людей с невысоким достатком строительные компании и риэлторы смогут предложить современное, комфортабельное жилье.

Напомним, что недавно Министерство развития общин и территорий разработало также проект постановления об упрощении переоборудования квартир под офисы, магазины и т. п. Такие «цивилизованные правила» помогут в будущем избежать коррупции в местных органах власти, и упростить процедуру перепланировки.