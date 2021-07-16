Принудительная вакцинация: названо условие ее старта в Украине

В Украине тема вакцинации от коронавируса еще с момента ее старта вызвала немало споров и диаметрально противоположных утверждений. Многие украинцы с радостью согласились на предложение принять дозу препарата, который убережет их от опасной болезни. Другие же наотрез отказались, опасаясь возможных последствий введения противовирусного препарата.





Но вскоре в стране собираются сделать процедуру вакцинации обязательной. В таком случае все граждане, которые откажутся привиться, будут наказаны в соответствии с законом. В то же время за согласие на введение вакцины никаких поощрений от государства ждать не стоит.

Принять решение о введении обязательных прививок от Covid-19 уполномочен только главный санитарный врач Украины. Именно Игорь Кузин, который сейчас занимает данную должность, может воплотить в жизнь идею «поголовной вакцинации».

Но сделать это он сможет только в случае соответствия актуальной эпидемической ситуации в стране нормам закона, регулирующего защиту населения от инфекционных болезней. Поэтому если угроза здоровью граждан будет достаточно существенной, и главный врач примет соответствующее решение, требование о вакцинации станет обязательным к исполнению.

Постановление Игоря Кузина будет обязывать всех граждан, независимо от сферы, в которой они работают, при первой же возможности принять дозу вакцины. Контроль за выполнением этого постановления будет возложен на территориальные органы власти, районные и местные администрации.

Отметим, что тенденция к внедрению обязательной прививки от коронавируса уже повлияла на несколько стран Европы. В частности активно пропагандируют вакцинацию в Италии, Франции и Греции. Но пока что обязательным условие приема препарата является только для медицинских работников этих стран.

Чтобы стимулировать врачей к прохождению процедуры власти пригрозили им серьезными санкциями. Медиков, которые не сделали прививки, предупредили о неуплате зарплаты и запрете на исполнение трудовых обязанностей, пока они не примут дозу вакцины.