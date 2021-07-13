Експерт перерахував перші ознаки швидкої «смерті» смартфона

Експерт інжинірингового центру SafeNet Національної технологічної ініціативи (НТІ) Ігор Стегон перерахував перші ознаки швидкої «смерті» смартфона. Він зазначив, що при їх появі пристрій незабаром перестане працювати.





Фахівець пояснив, що раніше «терміном життя» гаджета вважалося час функціонування його акумулятора, який розрахований на певну кількість циклів зарядки. Тепер же у мобільного телефону є шанс «не дожити» до втрати ємності батареї.

Стегон розповів, що першими з ладу зазвичай виходять екран, динамік, мікрофон, модем або камера. Акумулятор може роздутися або вибухнути через порушення режиму експлуатації або внаслідок попадання вологи. Він також назвав причини «пригальмовування» смартфона.

За словами експерта, це відбувається через недостатню потужність процесора або обсягу оперативної пам’яті, тобто гаджет не тягне встановлені на нього додатки. Також уповільнення роботи може відбуватися через перегрів або переохолодження. Фахівець відзначив, що у смартфонів можуть відмовити будь-які комплектуючі, а можуть працювати роками, при цьому рік випуску зазвичай не грає ролі.

«Тут багато що залежить від підбору комплектуючих, конфліктів між ними, умов експлуатації пристрою, прошивок, програмних багів і, зрозуміло, якісної збірки – відповідальність виконавця залишається найважливішою умовою надійності гаджета», – пояснив він.

Стегон порекомендував регулярно оновлювати дані в сховище, куди дублюється вся інформація з пристрою, щоб в разі його поломки можна було відновити необхідні файли. Якщо ж це не було зроблено, можна звернутися в сервіс, щоб відновити втрати, в крайньому випадку можна випаяти мікросхеми і переставити їх в інший подібний пристрій, підсумував експерт.