vivo випустила середньобюджетний смартфон V40 SE

Девайс пропонує шикарний AMOLED-екран, камеру на 50 Мп і батарею ємністю 5000 мАг.

Компанія vivo по-тихому запустила продажі нового смартфона початкового класу vivo V40 SE.

Гаджет оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю в 1800 ніт. За продуктивність відповідає чипсет Snapdragon 4 Gen 2 з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD.

На задній панелі розташовані три камери: основна на 50 Мп, надширококутна на 8 Мп і макро на 2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери становить 16 Мп.

Також vivo V40 SE отримав акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 44 Вт, NFC-модуль і задню панель з екошкіри.

Поки що vivo V40 SE доступний у деяких країнах Європи за ціною 279,90 євро.