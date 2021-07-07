Новые тарифы на свет разделят украинцев по уровню богатства

Пересмотр цен на электроэнергию, который Кабмин осуществит уже в ближайшие недели, внесет серьезные коррективы в жизнь украинцев. Уже с 1 августа мы будем платить за свет по совершенно другой системе. Правительство решило на этот раз провести четкую тарифную границу между богатыми и бедными гражданами.





Как изменятся цены на электричество?

Сейчас ведущим сценарием правительства является установление четырех различных тарифов в зависимости от уровня потребления граждан.

Потребители, которым хватает 100 кВт*ч в месяц, будут платить за единицу электроэнергии 1,68 гривны. То есть цена для них останется прежней. По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, к этой категории относится около 40% домохозяйств. Подавляющее большинство из них – пенсионеры и малообеспеченные лица.

Все остальные категории потребителей будут вынуждены платить за свет по большей ставке. Во вторую группу попадут граждане, использующие от 100 до 300 кВт*ч в месяц. В третью – 300-500 киловатт. А четвертая категория охватит украинцев, которым ежемесячно необходимо более 500 киловатт. Цена для «самых богатых» потребителей будет установлена на уровне 3 грн за кВт*ч.

Таким образом, для украинцев, которым не хватает 100 киловатт, цена возрастет на 40-50%. В Минэнергетики придерживаются мнения, что именно за счет средств 60% «сверхпотребителей» удастся выровнять ситуацию на энергетическом рынке Украины.

Почему приходится повышать тарифы?

Потребность в увеличении цен на электричество в Украине существует уже давно. Оказывается актуальная ее цена сильно отличается от суммы, которую за нее платят потребители.

В стоимость энергоресурса закладываются расходы на его генерацию и доставку в дома украинцев. Так вот, одна только доставка электричества стоит сейчас 1,51 грн. Поэтому нынешняя цена за свет точно не покрывает расходов энергоиндустрии. Это означает, что долги электропредприятий будут только расти, а выплачивать их государству придется из бюджетных средств.