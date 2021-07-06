Тестирование сайта: основные виды и этапы проверки

Тестирование веб-сайтов является необходимым, завершающим этапом создания качественного продукта. Разработка идеального программного обеспечения не будет полноценной без проверки сайта на его функциональность и надежность. Конечный результат должен создавать положительное впечатление о компании, быть удобным в управлении. Тест сайтов – это важный процесс, который поможет определить степень комфорта посетителей, потенциал ресурса. Некорректно работающий, с плохой читабельностью проект обречен на провал, и может негативно повлиять на репутацию компании.





Тестирование веб-сайтов: роскошь или необходимость?

Тестирование сайта поможет найти ошибки, вовремя их исправить и подкорректировать ресурс перед тем, как он будет представлен пользователям или посетителям интернет-магазина. Любой заказчик хочет, чтобы его сайт вызывал доверие, был надежным и решал те задачи, для которых и создавался. Тест сайтов является кропотливым и трудоемким процессом, к нюансам которого могут быть полностью готовы только специалисты. Быстро и качественно, в соответствии со всеми требованиями заказчика проведет тестирование студия веб-дизайна Your Future. Разработчикам не следует пренебрегать проверкой работоспособности сайта, даже если на первый взгляд тот выглядит безукоризненно. Вот основные факторы, подтверждающие важность тестирования.

Потраченное время на алгоритм тестирования позволит избежать неприятностей и обеспечит успешный выпуск ресурса.

Тестирование скорости сайта даст возможность понять, как быстро можно решать поставленные задачи, увеличить показатель скорости загрузки. А чем выше показатель, тем выше частота выдачи веб-сайта в браузере. Анализ скорости поможет исправить параметры, чтобы ресурс попадал в топ-выдачу при ранжировании поисковых систем.

Проверка соответствия дизайна задуманному проекту.

Можно понять, насколько легко посетитель найдет нужную информацию. В противном случае пользователь может открыть сторонний сайт, созданный более корректно и эффективно.

Виды тестирования

С чего начать тестирование веб-сайтов и как его проводить, расскажем дальше. Подготовительный этап заключается в передаче тестировщику функционала, макета, документации. Затем текстировщик составляет план действия, используя обычно стандартный для таких целей алгоритм.

Функциональное тестирование сайтов

Это незаменимый этап проверки, который выявит некорректность работы функционала веб-проекта. Проводится проверка по таким направлениям:

Возможность перехода по ссылкам;

Сверка контента от заказчика с информацией, имеющейся на сайте.

Авторизация или регистрация пользователей, возможность изменения, удаления данных;

Поиск товара и его покупка;

Оформление заказа;

Работа пользовательских форм.

Юзабилити тестирование

Чтобы посетителю было комфортно пользоваться сайтом, проводится проверка практичности ресурса. Сайт должен быть эргономичным и простым, не создавать помех пользователю в поисках нужной информации. На этом этапе можно изменить дизайн сайта, убрать лишнее, сделать более удобной систему навигации. Проверяется контент на отсутствие ошибок, правильного размещения и размеров заголовков, структурирование текстов.

Нагрузочное тестирование

Нагрузочное тестирование проверяет производительность веб-ресурса, дает возможность понять, какую нагрузку в работе выдерживает сайт, как быстро загружаются страницы. Для этого применяются специальные программы для стресс тестирования, задающие большое количество одновременных запросов.

Тестирование интерфейса

Интерфейс должен выглядеть профессионально и привлекательно для посетителей сайта. Тест сайтов на данном этапе предполагает проверку:

разрешение экрана,

кроссбраузерность,

соответствие элементов параметрам размещения в макете,

локализованные версии.

Тестирование безопасности

Проверяется уязвимость сайта перед атаками на базы данных, инъекции произвольного кода, вредоносные запросы. Тестирование сайта осуществляется путем имитирования атаки несущего вред источника.

Как тестировать сайт

Совокупность видов тестирования поможет сделать продукт эффективным, полностью соответствующим требованиям заказчика.

Визуальная и функциональная проверка

Тестируется работа кнопок, совпадение сайта с макетом, загрузка правильных шрифтов, интерактивность курсора, адаптация размеров страницы к параметрам и экранам разных устройств.

Тестирование на ошибку JavaScript

Проверяется код на наличие ошибки, корректируются также его размеры. Оптимизируются изображения и шрифты.

Проверить валидность кода

Специальная компьютерная программа проверит соответствие кода определенному формату.

Проверить веб-формы

Пользовательские формы могут являться потенциальной мишенью угрозы. Тестируется их безопасность для сайта, удобство применения.

Проверка правильной работы ссылок

Переходя по ссылке, пользователь должен попадать на настоящий ресурс, для чего при тестировании используются определенные инструменты.

Проверить производительность сайта

Тестируется скорость загрузки ресурса, корректное отображение всех страниц.

Проверить контент

Зачастую работа сайта зависит от качества контента. Тестирование покажет, насколько его форматы и шрифты готовы к оптимизации, правильность настройки файлов cookie.

Можно ли протестировать сайт самому?

Многие задаются вопросом, как тестировать сайт самостоятельно? Это процесс длительный и кропотливый имеет смысл, если сайт маленький. Нужно провести юзабилити тестирование проверить все изображения, тексты на исключение ошибок, легкость заполнения пользовательских форм, смысловой показатель контента.