Доплата и увеличение «минималки»: стало известно о повышении пенсии в Украине

На днях стало известно, что повышение пенсий, запланированное на начало июля, точно будет не последним в текущем году. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей официальной facebook-странице разместила информацию о запланированных на сентябрь, октябрь и декабрь очередных перерасчетах выплат.





Всего в этом году повышение пенсий охватит почти 10 млн пожилых людей. Кого же коснутся долгожданные изменения и сколько теперь будут получать ежемесячно украинские пенсионеры?

Итак на сегодняшний день Министерство социальной политики Украины планирует следующие изменении в отношении пенсионных выплат гражданам: