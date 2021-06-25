Доплата и увеличение «минималки»: стало известно о повышении пенсии в Украине
Июльское повышение будет не последним для пенсионеров в 2021 году.
На днях стало известно, что повышение пенсий, запланированное на начало июля, точно будет не последним в текущем году. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей официальной facebook-странице разместила информацию о запланированных на сентябрь, октябрь и декабрь очередных перерасчетах выплат.
Всего в этом году повышение пенсий охватит почти 10 млн пожилых людей. Кого же коснутся долгожданные изменения и сколько теперь будут получать ежемесячно украинские пенсионеры?
Итак на сегодняшний день Министерство социальной политики Украины планирует следующие изменении в отношении пенсионных выплат гражданам:
- С 1 июля около 1 млн пенсионеров коснется 11% индексация выплат. В эту категорию попадут граждане, которым выплаты были начислены в 2018-19 годах, а также пенсионеры с минимальной пенсией, которым уже исполнилось 65 лет. Пенсионеры с трудовым стажем 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин) старше 65 лет, будут получать теперь 2600 грн вместо 2400 грн.
- С 1 сентября будут пересчитаны суммы пенсионных выплат для лиц, которые были травмированы в процессе трудовой деятельности на производстве. В эту категорию попадет около 200 тыс. пенсионеров. Они получат повышение в среднем 430 грн.
- Начиная с 1 октября пенсионерам возрастной группы 75-80 лет добавят к ежемесячным выплатам еще 400 грн. А для лиц с минимальным стажем – 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины) – минимальную пенсию установят на уровне 2500 грн.
- С 1 декабря минимальная пенсионная ставка снова изменится. В этот раз она достигнет суммы в 2600 грн.
- А уже с 1 января 2022 года получат долгожданное повышение пенсии лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС. Но это произойдет только если парламентарии все же примут соответствующий проект закона. Сейчас он как раз ожидает утверждения во втором чтении. Тогда почти 30 тыс. «чернобыльцев» получат повышение в размере 40% от нинешней ставки.
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