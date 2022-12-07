Українські переселенці можуть отримати по 6660 грн: хто має право на виплати

Постраждалі внаслідок військових дій українці мають право претендувати на грошову допомогу від благодійної організації HIAS із США. Сума виплат складає 6660 грн. Отримати їх можуть представники найбільш незахищених прошарків населення, які постраждали від військової агресії на Харківщині та Київщині.

Як отримати допомогу від HIAS

У Мінреінтеграції пояснили, як українцям отримати фінансову допомогу від HIAS. У відомстві зазначили, що звернутися по виплати від цієї організації можуть:

внутрішньо переміщені особи та цілі родини, які були переміщені не більше, ніж 30 днів тому;

родини, які постраждали внаслідок обстрілів та втратили члена родини;

особи, що через військові дії позбулися свого майна чи бізнесу і тепер не можуть себе забезпечити.

Крім того претендувати на кошти він американської організації можуть ВПО, що переїхали у безпечні регіони понад 30 днів тому та протягом останніх 3 місяців мали дохід не більше 5400 грн. При цьому вони повинні відповідати принаймні одному із наведених нижче критеріїв:

є батьками двох і більше неповнолітніх дітей;

у їх родині є особи з інвалідністю;

веденням домогосподарства займається одна особа з родини (чоловік або жінка);

в родині є вагітні жінки або матері з грудними дітьми до 2 років;

в родині є особи похилого віку, тобто старші за 55 років.

Однак не всі особи, що задовольняють критерії HIAS, зможуть отримати від неї допомогу. Зокрема не приймуть заявки у осіб, яким вже призначили виплати від інших міжнародних організацій. Натомість отримувачі державних виплат для ВПО можуть сміливо подавати заявку на 6660 грн від американських благодійників.

Де подати заявку на допомогу

Претендентам н а виплати від HIAS потрібно подати заявку. Зробити це можна:

у Київській області – Бровари, вул. Незалежності, 5. Заяви приймають у будні дні з 9:00 до 16:30;

у Харківській області – м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 29 (школа №1). Прийом заяв з 8:00 до 18:00.

Також у обох областях діють мобільні групи, які працюють за власним графіком, та гаряча лінія для консультацій – 0 800 750 104.

Щоб зареєструвати заявку знадобиться:

український паспорт (внутрішній);

ідентифікаційний код;

IBAN-номер банківського рахунку для зарахування коштів;

документы, як підтверджують пільгову категорію заявника (довідка про інвалідність, вагітність тощо).

Всім претендентам на виплати потрібно особисто з’явитися для реєстрації заявки з оригіналами перелічених дкументів та пройти спеціальне опитування.