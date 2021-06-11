Новые штрафы могут больно ударить по карманам украинцев

Гражданам Украины отныне нужно будет подумать дважды, прежде чем использовать объект права интеллектуальной собственности в личных целях. Ведь наказание за такой проступок будет существенным. Обвиненным в плагиате может угрожать даже тюрьма, не говоря уж об исправительных работах и огромных сумах штрафов.





На днях тема интеллектуальной собственности активно обсуждалась на заседании Кабмина, запись которого можно сейчас просмотреть на Youtube. В процессе обсуждения министры сошлись во мнении о ряде принципиальных вопросов касательно недопустимости плагиата. Поэтому отныне в Украине за противоправное использование чужой интеллектуальной собственности нужно будет заплатить штраф в размере от 50 до 300 необлагаемых минимумов. Также законом предусматривается обязательная конфискация продукта, который нарушает авторское право.

Лица, добровольно финансировавшие плагиаторский продукт, также получат соответствующее наказание. По новым правилам они будут вынуждены заплатить государству от 5 до 10 тыс. необлагаемых сумм минимального дохода украинцев. Если же нарушение авторского права будет иметь место во второй раз, сумма штрафа увеличится до 10-25 тыс. необлагаемых минималок.

К злостным нарушителям, которые откажутся оплатить указанную сумму возмещения, будут применены жесткие меры: исправительные работы на срок до 2 лет, и даже лишение свободы на 3-6 лет.

Поэтому отечественные деятели искусства теперь смогут почувствовать себя по-настоящему защищенными. Ведь государство будет заботиться об их правах и не допустит противозаконного использования творческих и интеллектуальных достижений граждан. Единственное, о чем следует помнить, – это обязательная, а главное своевременная регистрация своего авторского продукта.