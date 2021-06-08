Сотовый оператор «lifecell» запустил новый тарифный план, которому нет равных

Наряду с «Киевстар» известная компания «Лайф» также начала предлагать интересные акции и новые предложения для клиентов. Сотовый оператор «lifecell» запустил новый тарифный план под названием «Хэндмейд», которому абсолютно нет равных. Да, он действительно имеет много отличий от других пакетов.





Интересно, что абоненты, которые стали владельцами такого плана, имеют возможность самостоятельно выбирать условия в пределах стоимости имеющихся услуг внутри сети. От этого также зависит и сама цена тарифа – то есть, она будет состоять из тех услуг, которые лично выберет для себя клиент. Но важно знать следующее: активированы сервисы требуют денег, поэтому клиентам придется позаботиться о начислении средств на счет.

Активация пакета

Чтобы воспользоваться пакетом «Хэндмейд» от «Лайф» нужно выполнить некоторые операции, представленные ниже:

• Открыть мобильное приложение оператора

• Перейти на страницу, где можно активировать тариф и выбрать нужный план

• Сделать соответствующую заявку

• Отправить готовую форму специалистам и ждать одобрение

• Далее самостоятельно выбрать услуги, которыми Вы будете пользоваться на постоянной основе.

Отметим, что процедура подключения через браузерную версию приложения не отличается от процесса, который можно сделать с помощью смартфона.



Деактивация тарифа

Интересно, что главным преимуществом такого плана является возможность самостоятельно выбирать услуги, которыми абонент будет постоянно пользоваться. Но также система предполагает и смену настроек таких услуг или отключение ненужных сервисов.

Чтобы это сделать, надо зайти в персональный аккаунт и изменить параметры тарифного плана, которые больше подходят клиенту. Вход в кабинет осуществляется с помощью номера, что достаточно просто. То есть, никаких трудностей с авторизацией в системе «lifecell».

Таким образом, новый интересный тариф не просто так называется «Хендмейд». Пользователи по своему усмотрению могут выбирать нужные сервисы, а также изменять и убирать ненужные.