У Google Play знайшли фальшиві Chrome і WhatsApp із сотнями тисяч завантажень. Як розпізнати підробку

Користувачі Reddit виявили в каталозі Google Play підроблені версії Chrome та WhatsApp із сотнями тисяч завантажень. Іронія в тому, що в пошуковій видачі фейки нерідко стояли вище за оригінали завдяки платному просуванню. Розбираємося, як такі програми потрапляють у магазин, як їх розпізнати і що робити, якщо підробку вже встановлено.

Як підробки потрапили в магазин

У середині жовтня на Reddit помітили застосунок, який видавав себе за браузер Chrome. Він використовував оригінальну іконку, назву й опис, а єдиною помітною відмінністю було ім’я розробника, адже замість Google LLC значилося Hizbartech.

Згодом з’ясувалося, що спершу це була гра Ball Bounce, яка з’явилася в магазині в серпні. 30 вересня розробник змінив назву й оформлення на Google Chrome. Заявлені понад 100 тисяч завантажень, імовірно, здебільшого припадають на період, коли програма ще була грою. Браузером вона не була, а, за відгуками тих, хто її встановив, усередині виявився месенджер з ІІ-персонажами й автовідповідями.

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Через два дні знайшовся схожий випадок із WhatsApp. Підробка майже повністю копіювала оформлення оригіналу, зокрема назву, іконку, скриншоти й опис, а опублікував її розробник Agment Assets sallu. На сторінці відображалося понад 500 тисяч завантажень. Імовірно, застосунок поширювався через програму раннього доступу Early Access, призначену для незавершених програм. Їй не можна залишити публічну оцінку чи відгук, тож користувачі не мали змоги попередити інших.

Що саме робив фальшивий WhatsApp після встановлення, достеменно невідомо. Доказів крадіжки переписок, паролів чи зараження смартфонів шкідливим ПЗ немає, як і щодо підробленого Chrome. Google оперативно видалила обидва застосунки.

Як відрізнити оригінал від підробки

Підробки можуть виглядати майже ідентично до справжніх, тож не варто довіряти лише іконці, назві чи скриншотам. Є чотири простих перевірки:

Подивіться на ім’я розробника під назвою застосунку. Chrome публікує Google LLC, а WhatsApp WhatsApp LLC.

Порівняйте кількість установок і відгуків. Якщо в відомого сервісу лише кілька тисяч завантажень і майже немає відгуків, це привід насторожитися, хоча, як показала ця історія, навіть у підробок бувають сотні тисяч.

Перевірте ідентифікатор застосунку в адресі сторінки після id=. У Chrome це com.android.chrome, а в WhatsApp com.whatsapp. Підробка не може бути опублікована під таким самим ідентифікатором.

Для важливих програм, як-от банківські клієнти, месенджери й менеджери паролів, переходьте в магазин за посиланням з офіційного сайту, переконавшись, що сайт справді належить потрібній компанії.

Пам’ятайте, що незнайоме ім’я розробника не завжди означає підробку. Багато легальних сервісів публікують застосунки від імені дочірніх компаній чи окремих юридичних осіб.

Чому це стосується українців

Для нас ця тема особливо актуальна. Шахраї часто копіюють застосунки, якими українці користуються щодня, як-от банки, «Дія» чи служби доставки, а у випадках, коли офіційного застосунку немає, люди нерідко ставлять програми з APK-файлів чи за посиланнями в месенджерах. Тому будь-яке посилання на встановлення краще звіряти з офіційним сайтом або сторінкою сервісу в соцмережах.

Що робити, якщо ви встановили підробку

Не запускайте програму повторно й не надавайте їй додаткових дозволів. Спершу видаліть її:

Відкрийте «Налаштування» і перейдіть до розділу «Застосунки». Знайдіть підозрілу програму й відкрийте відомості про неї. У розділі «Дозволи» перегляньте, до яких даних і функцій вона отримала доступ. Поверніться назад і видаліть застосунок.

Назви пунктів можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона й версії Android. Після цього перевірте пристрій засобами Google Play Protect. Це не гарантує повної безпеки, але допомагає виявити небезпечну поведінку програм:

Відкрийте Google Play і натисніть на значок профілю у верхньому правому куті. Перейдіть до розділу «Play Захист». Запустіть перевірку встановлених застосунків. У налаштуваннях (значок шестерні) переконайтеся, що автоматичне сканування ввімкнено.

Якщо ви встигли ввести в застосунку пароль чи код підтвердження, змініть відповідні дані через офіційний сервіс і перевірте активні сеанси входу. Якщо вводили банківські реквізити, зв’яжіться з банком і за потреби заблокуйте картку. Також про підробку можна повідомити Google. Для цього відкрийте сторінку застосунку в Google Play, натисніть меню з трьома крапками та виберіть «Повідомити про порушення», після чого вкажіть причину.