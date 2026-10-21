В Google Play обнаружили поддельные версии Chrome и WhatsApp, которые скачали сотни тысяч раз. Как распознать подделку

Пользователи Reddit обнаружили в каталоге Google Play поддельные версии Chrome и WhatsApp, которые были скачаны сотни тысяч раз. Ирония заключается в том, что в результатах поиска подделки нередко занимали более высокие позиции, чем оригиналы, благодаря платному продвижению. Разбираемся, как такие приложения попадают в магазин, как их распознать и что делать, если подделка уже установлена.

Как подделки оказались в магазине

В середине октября на Reddit заметили приложение, которое выдавало себя за браузер Chrome. Оно использовало оригинальную иконку, название и описание, а единственным заметным отличием было имя разработчика: вместо Google LLC там значилось Hizbartech.

Впоследствии выяснилось, что изначально это была игра Ball Bounce, появившаяся в магазине в августе. 30 сентября разработчик изменил название и оформление в Google Chrome. Заявленные более 100 тысяч скачиваний, вероятно, в основном приходятся на период, когда приложение ещё было игрой. Браузером она не была, а, судя по отзывам тех, кто её установил, внутри оказался мессенджер с ИИ-персонажами и автоответами.

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Через два дня обнаружился похожий случай с WhatsApp. Подделка почти полностью копировала оформление оригинала, в частности название, иконку, скриншоты и описание, а опубликовал её разработчик Agment Assets sallu. На странице отображалось более 500 тысяч загрузок. Вероятно, приложение распространялось через программу раннего доступа Early Access, предназначенную для незавершенных приложений. В ней нельзя оставить публичную оценку или отзыв, поэтому пользователи не имели возможности предупредить других.

Что именно делал поддельный WhatsApp после установки, точно неизвестно. Доказательств кражи переписок, паролей или заражения смартфонов вредоносным ПО нет, как и в случае с поддельным Chrome. Google оперативно удалила оба приложения.

Как отличить оригинал от подделки

Подделки могут выглядеть почти так же, как подлинники, поэтому не стоит полагаться только на значок, название или скриншоты. Существует четыре простых способа проверки:

Обратите внимание на имя разработчика под названием приложения. Chrome выпускается компанией Google LLC, а WhatsApp — компанией WhatsApp LLC.

Сравните количество установок и отзывов. Если у известного сервиса всего несколько тысяч скачиваний и почти нет отзывов, это повод насторожиться, хотя, как показала эта история, даже у подделок бывают сотни тысяч.

Проверьте идентификатор приложения в адресе страницы после id=. В Chrome это com.android.chrome, а в WhatsApp — com.whatsapp. Подделка не может быть опубликована под таким же идентификатором.

Для важных приложений, таких как банковские клиенты, мессенджеры и менеджеры паролей, переходите в магазин по ссылке с официального сайта, убедившись, что сайт действительно принадлежит нужной компании.

Помните, что незнакомое имя разработчика не всегда означает подделку. Многие легальные сервисы публикуют приложения от имени дочерних компаний или отдельных юридических лиц.

Почему это касается украинцев

Для нас эта тема особенно актуальна. Мошенники часто копируют приложения, которыми украинцы пользуются ежедневно, например, банковские приложения, «Дия» или службы доставки, а в тех случаях, когда официального приложения нет, люди нередко устанавливают программы из APK-файлов или по ссылкам в мессенджерах. Поэтому любую ссылку на установку лучше сверять с официальным сайтом или страницей сервиса в соцсетях.

Что делать, если вы установили подделку

Не запускайте программу повторно и не предоставляйте ей дополнительных разрешений. Сначала удалите её:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения». Найдите подозрительную программу и откройте информацию о ней. В разделе «Разрешения» проверьте, к каким данным и функциям она получила доступ. Вернитесь назад и удалите приложение.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android. После этого проверьте устройство с помощью Google Play Protect. Это не гарантирует полную безопасность, но помогает выявить опасное поведение приложений:

Откройте Google Play и нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Play Защита». Запустите проверку установленных приложений. В настройках (значок шестеренки) убедитесь, что автоматическое сканирование включено.

Если вы успели ввести в приложении пароль или код подтверждения, измените соответствующие данные через официальный сервис и проверьте активные сеансы входа. Если вы вводили банковские реквизиты, свяжитесь с банком и, при необходимости, заблокируйте карту. Также о подделке можно сообщить в Google. Для этого откройте страницу приложения в Google Play, нажмите меню с тремя точками и выберите «Сообщить о нарушении», после чего укажите причину.