Експерти розповіли про те, які бувші у вжитку смартфони купувати не врато

Купівля смартфона, що був у використанні, стала, якщо не нормою, то цілком поширеним явищем. Це ж підтверджує і статистика, зібрана за останні місяці. На тлі падіння продажів нових смартфонів на 11-14% на 20% зросли продажі б/у пристроїв. Дані факти цілком зрозумілі триваючої пандемією, яка змушує людей економити на таких покупках. З практичного боку економія цілком обгрунтована тим, що можна знайти, насправді, недорогі варіанти в хорошому технічному стані за доступною ціною.





Однак, покупка покупка бувшого у вжитку смартфона має свої нюанси. Безумовно, смартфон повинен не мати зовнішніх пошкоджень, бути всебічно перевірений на справність і чистоту в юридичному плані, адже навіть не нові «трубки» пропонуються по досить солідним цінами. Але варто задуматися і про такий важливий чинник, як термін служби підтримки виробу виробником. Цим питанням потрібно потурбуватися до покупки, щоб при виборі бути у всеозброєнні. Смартфон, позбувшись підтримки виробника, стає більш вразливим. Він перестає отримувати важливі оновлення і згодом буде працювати тільки гірше.

На цей рахунок свої рекомендації дали фахівці зі Slaxico. Якщо говорити про продукцію американської компанії Apple, то тут термін підтримки може досягати більше 5 років. Виробники смартфонів на ОС Андроїд такими великими термінами підтримки користувачів не балують. Як правило, вони складають всього 2-3 роки. При цьому в останній рік смартфони отримують тільки оновлення безпеки. Щоб зрозуміти, коли закінчується підтримка, потрібно дізнатися рік випуску моделі.

Експерти не радять купувати деякі вельми популярні смартфони саме через те, що до завершення термінів підтримки залишається не так багато часу. У цей список увійшли і пристрої Apple – iPhone X, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6s, Apple iPhone SE, Apple iPhone XS. Так само не варто купувати і такі Андроїд-смартфони, як Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10e. Як правило, гаджети, які можуть втратити свою актуальність через невеликий проміжок часу, продаються за нижчою ціною. Однак, це оманлива економія може обернутися необхідністю покупки чергового пристрою, коли куплений перестане отримувати важливі оновлення.