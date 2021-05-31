«Ощадбанк» начал брать огромную комиссию за пользование картами

Пользователь украинского банка «ОщадБанк» пожаловался на определенную политику, которая процветает в финучреждении, и оборачивается для клиентов незаконными поборами. Клиент сообщил, что с него удержали комиссию за карту, о которой в договоре не было сказано ни слова.





Описание ситуации

Свой негативный опыт пользователь описал на сайте Минфин, оставив негативную рецензию на работу «Ощадбанка». Началось все с открытия пенсионной карты, что произошло в 2019 году. При оформлении договора пользователю в принудительном порядке предоставили еще одну карточку, дебетовую, для личных нужд. В мае 2021, а именно 29 числа, на его финансовое телефон пришло сообщение о том, что с его дебетового счета удержана сумма в 200 гривен, которая является комиссией за использование пластика. Так как данной карточкой человек не пользовался, на ее счету образовался минус, то есть был оформлен кредит, который она не заказывала.

Инцидент сильно озадачил мужчину по двум причинам:

он не пользовался картой, которую ему открыли принудительно, а соответственно не желает платить комиссию за ненужную услугу;

в договоре не было сказано, что за дебетовую карту будет удержана комиссия.

С этими вопросами пользователь обратился в службу поддержки. Оператор ему ответил, что договор был изменен в одностороннем порядке 01.07.2020, теперь с клиентов снимается комиссия за пользование продуктом, даже если они его не применяет.

Ответа не только не помогли человеку, но еще сильнее запутали. Почему его никто не сообщил о том, что договор меняется? Ни на почтовый адрес, ни телефон, ни электронную почту не приходили сообщения, хотя это является прямым нарушением законодательства Украины. И почему у него сняли деньги за год обслуживания, если он еще не прошел? На эти вопросы ответов у представителя банка не было.