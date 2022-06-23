Більше мільйона українців більше не зможе утримувати своє авто

Ближче до кінця року в Україні значно зросте кількість «зайвих» автівок. Через зниження рівня доходів близько 1,5 мільйонів автомобілістів більше не зможуть утримувати своїх «залізних коней». Таким чином, навіть попри відміну «нульового» розмитнення, вторинний авторинок України буде лише розростатися.





Таке припущення висловив провідний економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрій Гайдай. Експерт вважає, що рішення уряду про скасування безкоштовного авторозмитнення є вірним на всі 100%. Адже до зими в Україні буде нараховуватися від 1 до 1,5 млн. «зайвих» машин, утримання яких стане просто не по кишені їх власникам.

Всі ці транспортні засоби поповнять асортимент вторинного автомобільного ринку і будуть продаватися за цілком адекватними цінами. А все тому, що власники захочуть якнайшвидше від них позбутися. Бо ж чим довше машина стоїть без обслуговування в гаражі, тим швидше падає її вартість.

Головною причиною зменшення кількості автовласників в Україні аж на 10% Гайдай вважає стан вітчизняної економіки, яка до кінця року впаде приблизно на третину. Через це зарплати українців суттєво знизяться і понад мільйон автомобілістів просто не матимуть чим заправити бак свого транспортного засобу, не кажучи вже про запчастини чи обслуговування.

Збільшиться вибір б/в автівок і за рахунок машин, які залишили по собі біженці. Зараз тисячі машин простоюють на столичних таксопарках, стоянках та гаражах західної України. Хоча їх власники можливо вже ніколи не повернуться з-за кордону.

Тож проблем із вибором вживаних легковиків в Україні найближчим часом точно не виникне, навіть без «нульового» розмитнення. Тим більше, що держава на даному етапі не може дозволити собі підтримувати безкоштовне ввезення автомобілів. З таким значним дефіцитом бюджету владі це точно не по кишені.