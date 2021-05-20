Фахівці розповіли, як вибрати Smart TV: яка платформа краще

Практично всі сучасні телевізори оснащені Smart TV – інтерфейсом для запуску онлайн-кінотеатрів та інших сервісів. Але не всі платформи Smart TV однакові. Редакція GSMinfo порівняла найпопулярніші операційні системи для телевізорів і з’ясувала їх переваги та недоліки.





Вибираємо Smart TV: яка платформа краще

На телевізорі зі Smart TV можна дивитися фільми і серіали онлайн, грати в ігри і, в цілому, використовувати його як великий екран ПК. Як і в світі операційних систем для ПК і смартфонів, у кожної платформи Smart TV є свої сильні та слабкі сторони. У деяких більш широкий вибір додатків, у інших кращий призначений для користувача інтерфейс, деякі добре працюють зі сторонніми пристроями і так далі.

У цій статті ми порівняємо найпопулярніші ОС, що працюють на телевізорах найбільш великих виробників: Android TV, WebOS, Tizen і My Home Screen.

Android TV

Android TV – найпоширеніша ОС для Smart TV. Її можна знайти на телевізорах багатьох виробників під різними оболонками: Xiaomi, Telefunken, TCL, Hyundai, Sony та інші. Шкода тільки, що розробники Android TV про комфорт користувача, схоже, і не чули.

Інтерфейс тут не дуже зручний, і це відразу впадає в очі: меню займає весь екран і пропонує не тільки певні сервіси, а показує відразу всі розділи з додатками, іграми і налаштуваннями. Тому перегортати його і одночасно щось дивитися не вийде – доведеться поставити відео на паузу або перервати перегляд.

З іншого боку, для власників Android-смартфонів у платформи є незаперечні переваги – вони легко підключаються до телевізора без додаткового ПЗ прямо з мобільних пристроїв, до того ж у телевізорі можна використовувати свій Google-акаунт з уже купленими іграми і додатками.

Ще одна перевага в порівнянні з іншими ОС – великий вибір додатків в магазині Google Play. Софт також можна завантажувати у вигляді файлів apk з флешки. Мабуть, такої кількості додатків не пропонує більше жодна система.

Платформа підтримує функцію зсуву в часі TimeShift – будь-яку програму з телеефіру можна поставити на паузу, щоб продовжити перегляд пізніше. Ні Tizen, ні webOS такою можливістю похвалитися не можуть.

До речі, зовсім недавно Google показала нову оболонку – Google TV. Згодом її обіцяють перенести на всі телевізори з Android TV, хоча поки вона доступна тільки на новому Chromecast. І там як раз інтерфейс сильно перероблений: він заснований на просунутому алгоритмі рекомендацій, синхронізується з іншими пристроями і виглядає зовсім інакше.

Tizen

Tizen – це операційна система на базі Linux, яка використовується виключно в телевізорах Samsung. Її відрізняє спрощений інтерфейс – всі програми і потокові послуги відображаються у вигляді карток в нижній частині екрана (у webOS аналогічна система). Таким чином ви можете переглядати меню і при цьому продовжувати дивитися телепередачу.

Операційна система використовує зручний дворівневий підхід: в меню ви знайдете ряд значків, які налаштовуються і показують різні джерела контенту, встановлені на вашому пристрої: наприклад, YouTube, Netflix та інші кінотеатри. Якщо виділити один з них, з’явиться другий рівень, що складає прямі посилання на певний контент (фільми, серіали), доступний з обраної програми.

ОС підтримує багатовіконний режим (можна запустити на одному екрані відразу два додатки), запам’ятовує місце, де ви поставили фільм на паузу, після перезавантаження пристрою запускає відео з потрібного моменту і може записувати ролики на зовнішні носії.

Керувати телевізором можна з пульта або голосовими командами. Фірмовий віртуальний асистент Bixby в Україні не працює, але в деяких телевізорах Samsung є інтеграція з Алісою, а в нових пристроях – підтримка Google Assistant.

Щоб підключити Android-смартфон до телевізора на базі Tizen, можна використовувати додаток Screen Mirroring, який встановлено на пристрої Samsung, або програму Samsung SmartView. Для з’єднання з гаджетами Apple в ОС є підтримка AirPlay. Tizen підтримує всі популярні стрімінгові платформи, в тому числі Apple TV і TV +.

webOS

LG webOS – також операційна система на основі Linux, але призначена для телевізорів LG Smart. До речі, якщо Android і Tizen були спочатку створені для смартфонів, то webOS розроблялася спеціально для телевізорів.

Інтерфейс webOS в LG простий і мінімалістичний. Його перевага полягає в тому, що головне меню не займає весь екран. Всі елементи розташовані на горизонтальній стрічці в нижній частині дисплея – тут відображаються функції, додатки, потокові сервіси, кабельні з’єднання і налаштування. Навігація по потрібних додатках і функціях здійснюється за допомогою простої горизонтальної прокрутки.

Також заслуговує на увагу функція Live (ви можете призупинити контент в одному додатку, почати використовувати інший, потім повернутися до першого і продовжити з того місця, де зупинилися) і можливість відтворення панорамних відео на 360 градусів. Є режим багатозадачності та галерея зображень OLED, в яку можна додати будь-які фото, щоб показувати слайди на телевізорі в сплячому режимі. Наприклад, зображення палаючого каміна або просто сімейні фото.

Для управління можна використовувати голосовий помічник Google Assistant або пульт LG Magic Remote з гіроскопом (йде в комплекті з новими моделями з 2019 року). У пульта є функція наведення курсору на екран, як у комп’ютерної миші.

LG webOS підтримує популярні потокові сервіси і додатки, такі як Netflix, Amazon Prime, Hulu, Vudu, Google Play Movies, YouTube і багато інших, тому з контентом проблеми навряд чи виникнуть. Також операційна система працює з усіма периферійними пристроями Bluetooth – до неї легко підключити навушники, смартфон, бездротові колонки. WebOS поставляється з підтримкою Miracast з коробки – ви можете транслювати контент на телевізор прямо зі смартфона або комп’ютера без використання кабелів.

My Home Screen

Операційна система My Home Screen, заснована на базі Firefox OS, використовується в пристроях Panasonic з 2015 року. У порівнянні з конкурентами, платформа досить проста, але при цьому зручна, інтуїтивно зрозуміла, з ненав’язливим інтерфейсом. До речі, їй не потрібно величезна обчислювальна потужність, завдяки чому система працює швидко і без збоїв.

Ця простота – найсильніша сторона My Home Screen. Користувач може легко орієнтуватися і знаходити потрібні об’єкти за рахунок зручного зберігання всіх додатків в одному місці. Також пропонується закріпити улюблені програми на головній сторінці для швидкого доступу до них. При цьому головний екран не засипає вас рекомендаціями – він просто пропонує всі необхідні потокові сервіси. Плюсом є і те, що під час прокрутки меню можна продовжувати дивитися телевізор.

За замовчуванням у верхньому ряду домашньої сторінки відображаються тільки три значки: «Пристрої», «Додатки» і Live TV. «Пристрої» відкривають простий інтерфейс для обміну контентом з ваших зовнішніх пристроїв. «Додатки» – це повноекранний магазин додатків, які ви можете завантажити і додати на головний екран. А Live TV містить список каналів для перегляду.

Що стосується фірмових додатків, то їх не так вже й багато, але штатного набору програм цілком достатньо для комфортного використання. До того ж на ОС можна без проблем завантажити додатки на зразок YouTube або Netflix. У вбудованому браузері також є голосовий помічник.

Всі плюси і мінуси описаних систем Smart TV ми зібрали в таблиці.