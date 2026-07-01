Китай наздоганяє США в космосі: у яких технологіях Пекін уже попереду

Китайська космічна галузь за останні два десятиліття перетворилася з відносно закритого державного напряму на один із ключових інструментів технологічної конкуренції зі США. Якщо раніше глобальне лідерство у космосі майже беззастережно належало Вашингтону, то тепер Китай демонструє помітний прогрес одразу в кількох критичних сферах.

Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру Information Technology and Innovation Foundation. Автори дослідження зазначають, що Китай уже не просто копіює чужі рішення, а формує власну масштабну космічну промисловість — із державною підтримкою, приватними компаніями, супутниковими угрупованнями, власною орбітальною станцією та амбітними планами у сфері зв’язку.

Водночас говорити про повне витіснення США з позиції лідера зарано. Китай має сильні сторони, але й досі відстає у технологіях, які визначають майбутню економіку космосу, зокрема у багаторазових ракетах та низькоорбітальному супутниковому інтернеті.

Космос став новою стратегічною інфраструктурою

Сучасна космічна галузь — це вже не лише ракети, астронавти й наукові експерименти. Супутники забезпечують навігацію, точний час для фінансових систем, зв’язок, інтернет, моніторинг погоди, сільське господарство, логістику, спостереження за Землею та військову розвідку.

Саме тому космос дедалі частіше розглядається як подвійна інфраструктура: цивільна й військова одночасно. Країна, яка контролює передові космічні технології, отримує не лише економічні переваги, а й серйозні можливості для впливу на безпеку, дипломатію та оборону.

ITIF окремо наголошує: Китай розглядає космічну галузь як стратегічний сектор, у якому державна політика, військові інтереси та комерційні компанії працюють у тісному зв’язку. Після 2014 року Пекін відкрив частину космічного ринку для приватних інвестицій, і це різко прискорило розвиток галузі. Сьогодні в Китаї працюють сотні приватних космічних компаній, хоча державні корпорації досі залишаються основою системи.

Де Китай уже випереджає США

Найсильніші позиції Китаю, за оцінкою ITIF, — це супутникова навігація та дистанційне зондування Землі.

У сфері позиціювання, навігації та точного часу Китай має систему BeiDou. Вона конкурує з американською GPS, але побудована інакше. BeiDou використовує багаторівневу орбітальну архітектуру: супутники працюють не лише на середніх орбітах, а й на геостаціонарних та нахилених геосинхронних орбітах. Також система має міжсупутникові лінії зв’язку, що дозволяє ефективніше керувати угрупованням.

За оцінкою авторів звіту, це дає BeiDou переваги в окремих регіонах, зокрема в Азії та Африці, де GPS може бути менш ефективною. Пекін активно просуває свою навігаційну систему за кордоном, що має не лише технологічне, а й геополітичне значення.

Ще один сильний напрям — супутники спостереження за Землею. Китай розвиває як державні, так і комерційні системи дистанційного зондування. Йдеться про оптичну, радарну та гіперспектральну зйомку. Такі супутники мають цивільне застосування — від моніторингу врожаїв до реагування на стихійні лиха. Але вони також критично важливі для військової розвідки, відстеження кораблів, переміщення техніки та контролю стратегічних регіонів.

ITIF вказує, що китайські системи Yaogan і Jilin-1 дають країні одну з наймасштабніших можливостей спостереження у світі. Формально частина таких проєктів має цивільне або комерційне призначення, але в китайській моделі межа між цивільним і військовим використанням значно менш жорстка, ніж у США.

У чому Китай ще відстає

Попри успіхи в супутникових технологіях, Китай досі має слабке місце — запускові системи. Найважливіша проблема — відсутність повністю робочої багаторазової ракети орбітального класу.

Саме багаторазові ракети стали головною перевагою США. SpaceX із Falcon 9 фактично змінила економіку запусків: повторне використання ступенів дозволяє знижувати вартість виведення вантажів на орбіту та різко збільшувати частоту запусків. Це особливо важливо для розгортання великих супутникових угруповань.

Китайські компанії активно працюють над багаторазовими ракетами, але, за оцінкою ITIF, поки не довели повністю інтегровану систему до стабільної експлуатації. Це створює обмеження для іншого амбітного напряму — низькоорбітального супутникового інтернету.

Пекін планує розгортати великі LEO-угруповання, зокрема Qianfan і Guowang. У сумі вони мають налічувати десятки тисяч супутників. Але без дешевих і частих запусків реалізувати такі плани буде складно. Саме тут США зберігають серйозну перевагу завдяки Starlink та вже налагодженій запусковій інфраструктурі.

Китайська модель: масштаб, держава і приватний сектор

Особливість китайської космічної індустрії — поєднання державного планування з комерційною конкуренцією. Після відкриття сектору для приватних інвестицій у 2014 році в країні з’явилася велика кількість стартапів у сфері ракет, супутників, зв’язку та виробництва компонентів.

Проте це не означає, що ринок працює за західною моделлю. Багато компаній розвиваються в орбіті великих державних корпорацій або регіональних промислових кластерів. Провінційні уряди вкладають кошти в космічні проєкти, щоб відповідати національним пріоритетам і створювати власні технологічні центри.

Це дає Китаю здатність швидко масштабувати виробництво. Водночас така модель має і слабкі сторони. Політично мотивовані інвестиції можуть підтримувати не найефективніші компанії, а висока кількість патентів не завжди означає високу якість інновацій. ITIF зазначає, що більшість китайських патентів у космічній сфері подаються лише всередині країни, тобто не завжди мають глобальну вагу.

Наукові публікації та патенти: Китай швидко нарощує базу

Окремий сигнал — наукові дослідження. За даними, які наводить ITIF, Китай суттєво наростив кількість високовпливових публікацій у сфері космічних технологій та аерокосмічної інженерії. У деяких напрямах китайські установи вже випереджають конкурентів за кількістю цитованих робіт.

Це важливо, бо космічна галузь не може триматися лише на виробництві. Для справжнього технологічного лідерства потрібна власна школа досліджень, інженерні кадри, експериментальні програми й здатність створювати нові технології, а не лише масштабувати вже відомі рішення.

За цим показником Китай швидко зміцнює позиції. Його переваги в навігації та дистанційному зондуванні вже підкріплюються не лише кількістю супутників, а й науково-дослідною базою.

Космічна станція і військовий вимір

Після того як Китай не отримав доступу до Міжнародної космічної станції, Пекін створив власну орбітальну станцію Tiangong. Вона не є повним аналогом МКС за масштабом, але стала важливим символом самостійності китайської космічної програми.

Наявність власної станції дає Китаю майданчик для експериментів у мікрогравітації, підготовки екіпажів і розвитку довготривалих місій. Це також посилює дипломатичну роль Китаю: країна може пропонувати партнерам участь у власних космічних програмах, не залежачи від західної інфраструктури.

Окреме питання — військові можливості в космосі. ITIF пише про розвиток китайських протисупутникових технологій, засобів глушіння, засліплення, спуфінгу та маневрування супутників поблизу інших апаратів. Це підкреслює головну реальність сучасної космічної конкуренції: орбіта стає не лише економічним простором, а й потенційним полем конфлікту.

Чи може Китай обігнати США

Висновок ITIF досить прямий: США досі залишаються лідером, але їхня перевага вже не є гарантованою. Китай має сильну виробничу базу, швидке масштабування, державну підтримку, власну навігаційну систему, потужні супутники спостереження та дедалі розвиненіший приватний сектор.

Однак у Вашингтона залишаються ключові козирі: багаторазові ракети, зрілі низькоорбітальні інтернет-системи, великий комерційний ринок, досвід міжнародної співпраці та роль у МКС.

Найімовірніший сценарій — не миттєве витіснення США, а поступове формування двох сильних космічних екосистем. США залишатимуться лідером у запускових технологіях і супутниковому інтернеті, тоді як Китай може дедалі впевненіше домінувати в навігації, спостереженні за Землею та окремих військово-космічних можливостях.

Для світу це означає нову фазу космічної конкуренції. Вона буде менш схожа на романтичну гонку до Місяця XX століття і більше — на боротьбу за інфраструктуру, дані, орбіти, частоти, зв’язок і військову перевагу.

Китай ще не став головною космічною державою світу. Але він уже достатньо близько, щоб США та їхні партнери не могли дозволити собі самозаспокоєння.