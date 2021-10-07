Названо 7 якостей хорошого ноутбука, без яких ви не зможете нормально працювати

В умовах пандемії коронавірусу ноутбук став портативним офісом для людей різних професій. Фахівці компанії AMD розповідають, якими характеристиками має володіти хороший мобільний комп’ютер для роботи.





1. Висока продуктивність

Якщо ваша діяльність безпосередньо залежить від продуктивності мобільного рішення, вибирайте потужний процесор. Тільки в цьому випадку вийде ефективно працювати в багатозадачному режимі і більше встигати: наприклад, ви зможете пакетно опрацьовувати зображення або монтувати ролики з високою роздільною здатністю, не отримуючи проблем від нестачі швидкодії.

Ноутбуки з процесорами Ryzen 4000 вважаються найбільш потужними і енергоефективними для виконання вимогливих завдань в однопотоковому і багатопотоковому режимах. При цьому вони не гальмують і не перегріваються від великого обсягу завдань і виконання тривалих робочих процесів.

2. Багатофункціональність

Не так важлива сфера діяльності, як ноутбук з хорошим процесором. Продуктивний чіп дозволить робити все, що потрібно швидко і ефективно: писати тексти, шукати інформацію в інтернеті, перевіряти пошту, створювати дизайн-проекти, дивитися вебінари, редагувати і рендерити відео. А якщо залишиться час, можна подивитися серіал і навіть пограти у відеоігри.

3. Ємний накопичувач

Ми живемо в «хмарному» світі і тони внутрішньої пам’яті потрібні не всім. А ось швидкість – життєво необхідна. Традиційні жорсткі диски і навіть SSD-накопичувачі сьогодні замінюють більш ефективними NVMe-рішеннями, які швидше в 2-4 рази, ніж SATA SSD. Вони споживають менше енергії, прискорюють роботу операційної системи і дозволяють ноутбуку завантажуватися буквально за пару секунд.

Для зберігання бібліотеки офісних документів вистачить NVMe SSD на 256 ГБ. А якщо ви плануєте працювати з великими файлами, варто вибрати накопичувач з ємністю від 512 або 1024 ГБ.

4. Тривалий час автономної роботи

У сучасних реаліях ноутбук повинен довго функціонувати без підзарядки, щоб працювати завжди і всюди. Ви зможете підключитися до планерки в Zoom і оперативно закрити термінові завдання, навіть якщо поблизу немає розетки.

Це можливо, завдяки передовому 7-нанометровому техпроцесу архітектури Zen 3, який не вимагає надмірно багато енергії для живлення процесора. У підсумку за рахунок зменшення розмірів процесорної начинки кількість споживаної енергії зменшується, а годинник автономної роботи, навпаки, збільшуються.

5. Якісна графіка

Шедеври ігрової індустрії, програми для візуалізації 3D-проектів і професійний софт для створення медійного контенту висувають високі вимоги до графіку. І тут нас знову виручають процесори RYZEN з вбудованим графічним чіпом RADEON, який підтримує виведення зображення з роздільною здатністю до 4K і технологію HDR для розширення глибини промальовування відображуваного контенту.

6. Ергономічність

Якщо ви плануєте працювати від світанку до заходу сонця, ваш ноутбук повинен бути максимально комфортним в експлуатації. З точки зору зручності не варто випускати з уваги грамотну компоновку клавіатури, наявність підсвічування клавіш, чутливість тачпада, а також набір необхідних портів і роз’ємів. Спирайтеся на ті характеристики, які дійсно необхідні в рамках ваших завдань, щоб придбати оптимальне мобільне рішення. Наприклад, для постійного набору тексту потрібна повнорозмірна клавіатура з хорошим тактильним відгуком і підсвічування для роботи в будь-який час доби.

7. Вигідне фінансове вкладення

Погодьтеся, нерозумно купувати ноутбук, якщо через рік його доведеться міняти на новий. Всім потрібна «робоча конячка», яка довго прослужить. У цьому плані ноутбуки на базі процесорів RYZEN 4000 – вигідне вкладення. Навіть з урахуванням швидкого розвитку технологій вони будуть актуальні мінімум 5-7 років.

А так як на українському ринку кожен другий ноутбук випускають на основі процесорів AMD, підібрати модель під свої завдання і бюджет не так вже й складно. Рекомендуємо 7 найпотужніших ноутбуків з процесором RYZEN:

ASUS VivoBook 15 M513IA-BQ576T

Компактний і ергономічний ноутбук в тонкому корпусі підходить мобільним користувачам. Якщо вам часто доводиться працювати у відрядженнях і поза офісом, то він відмінно впорається з цим завданням.

HONOR MagicBook Pro HLYL-WFQ9

За дизайном HONOR MagicBook Pro схожий з моделями Apple – він такий же легкий, компактний і мобільний. Підійде для роботи з професійним софтом в режимі багатозадачності, участі в конференціях і перегляду вебінарів.

Acer Swift SF314-42-R7GQ NX.HSEER.00E

Ноутбук з потужним процесором AMD Ryzen 7 4700U призначений для різних робіт – від створення контенту до виконання складних технічних завдань. Acer Swift важить всього 1,2 кг і тримає заряд до 11 годин, тому працювати можна в будь-якому місці.

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05

Універсальний лептоп для мобільного і офісного використання. Система функціонує швидко, ефективно взаємодіє з кількома програмами і працює безшумно. З урахуванням технічної оснащеності рішення від Lenovo стане надійним компаньйоном не на один рік.

HUAWEI MateBook D 16 HVY-WAP9

Ноутбук для ділових поїздок, роботи в офісі і вдома. Візитна картка HUAWEI MateBook – великий екран з діагоналлю 16,1 дюйма, який умістили в габарити стандартних 15-дюймових ноутбуків.

MSI Modern 14 B4MW-406RU

Ще один популярний ноутбук, що підходить для широкого кола користувачів. Він відмінно впорається з виконанням безлічі завдань – від офісного софту до завантаження «важких» додатків.

HP 14s-fq0047ur

Відмінна модель для тих, хто шукає продуктивний девайс з популярним функціоналом. Підходить для виконання всіх офісних завдань на роботі і вдома, а у вільний час можна пограти і подивитися фільми.