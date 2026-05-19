OnePlus Ace 7 може отримати 9000 мА·год і екран до 240 Гц

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній OnePlus Ace 7. Характеристиками смартфона поділився відомий китайський інсайдер Digital Chat Station у Weibo. Йдеться не про фінальний пристрій, а про інженерний прототип, тому окремі параметри ще можуть змінитися до офіційного анонсу.

За даними витоку, OnePlus Ace 7 отримає 6,78-дюймовий плаский OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K. Частота оновлення нібито гарантовано становитиме щонайменше 185 Гц, а в піковому режимі компанія тестує значення до 240 Гц. Якщо ці дані підтвердяться, новинка може стати одним із найшвидших смартфонів OnePlus за частотою оновлення екрана.

Велика батарея та активне охолодження

За продуктивність OnePlus Ace 7 має відповідати Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це флагманський чип, який має забезпечити високий рівень продуктивності в іграх і важких застосунках. Також смартфону приписують акумулятор ємністю близько 9000 мА·год із підтримкою 100-ватної швидкої зарядки.

Ще одна незвична деталь — можлива система охолодження з вбудованим вентилятором. Такий підхід частіше зустрічається в ігрових смартфонах, але для серії OnePlus Ace це було б помітним кроком у бік продуктивних моделей. Водночас джерела підкреслюють, що вентилятор помітили саме в тестовому зразку, тому його наявність у фінальній версії поки не гарантована.

Глобальний реліз поки під питанням

Попередній OnePlus Ace 6 залишився моделлю для китайського ринку, тому поки невідомо, чи вийде Ace 7 за межами Китаю. Не виключено, що в інших країнах смартфон можуть представити під іншою назвою, як це вже траплялося з окремими моделями OnePlus.

Офіційної дати презентації OnePlus Ace 7 наразі немає. За ранніми витоками, реліз очікується не раніше другої половини або четвертого кварталу 2026 року. До того часу характеристики можуть змінитися, особливо якщо йдеться про частоту екрана, систему охолодження та фінальну конфігурацію акумулятора.