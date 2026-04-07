Netflix запускає Playground: безпечний ігровий застосунок для дітей без реклами та донатів

Стримінговий гігант Netflix офіційно представив Playground — новий окремий мобільний застосунок, створений спеціально для дітей віком до восьми років. Цей ігровий простір покликаний стати абсолютно безпечним цифровим середовищем, яке батьки зможуть контролювати без зайвих зусиль.

Особливості та стартовий контент

Застосунок Playground автоматично входить до всіх наявних рівнів підписки Netflix. Головною перевагою платформи є її безпека: тут повністю відсутня реклама та будь-які внутрішні покупки (мікротранзакції). Крім того, значна частина ігор підтримує роботу в офлайн-режимі, що робить застосунок зручним у дорозі.

На старті маленьким користувачам пропонують ігри за мотивами популярних дитячих франшиз, зокрема «Свинки Пеппи», «Вулиці Сезам» та «Гортона» доктора Сьюза.

Стратегія залучення аудиторії

Компанія позиціює новинку як ретельно курований простір без непередбачуваного контенту. Аналітики зазначають, що хоча ігровий напрям поки що не став головним рушієм фінансового зростання для Netflix (через меншу кількість власних відомих франшиз порівняно з конкурентами), запуск Playground має стратегічне значення. Дитячий контент традиційно працює як надійний «якір» — сім’ї, чиї діти регулярно користуються безпечними сервісами платформи, набагато рідше скасовують підписку.

Наразі застосунок вже можна завантажити в США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та на Філіппінах. Глобальний запуск у решті країн заплановано на кінець квітня.