OPPO Enco Air5 Pro: флагманське шумозаглушення та концертний звук за доступною ціною

Компанія OPPO AED оголосила про старт продажів нових бездротових навушників Enco Air5 Pro. Новинка створена для активних користувачів, які цінують якісний звук і тишу в будь-яких умовах.

Професійне шумозаглушення

Головною особливістю OPPO Enco Air5 Pro стала система активного шумозаглушення (ANC), що забезпечує поглинання звуку до 55 дБ у надширокому діапазоні 5000 Гц. Три мікрофони в кожному навушнику та динамічне підлаштування ANC у реальному часі ефективно блокують зовнішні звуки, що підтверджено сертифікатом TÜV Rheinland. Технологія AI Clear Call гарантує чіткість розмов навіть за сильного вітру до 25 км/год.

Звук та автономність

Завдяки 12-міліметровому драйверу з титановим покриттям навушники видають потужні, пружні баси та кришталево чисті високі частоти. Підтримка кодека LHDC 5.0 Ultra HD та сертифікація Hi-Res Audio забезпечують студійну якість звучання, а технологія OPPO Alive Audio створює тривимірний просторовий звук.

Навушники вражають автономністю:

До 54 годин роботи із зарядним кейсом.

До 13 годин відтворення на одному заряді.

10 хвилин підзарядки вистачить на 5 годин музики.

Модель має ергономічний дизайн (вага лише 4,4 г) та захист від вологи й пилу IP55. Навушники підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Dual Connection), ШІ-переклад, Spotify Tap та найновіший стандарт Smart Bluetooth 6.0.

OPPO Enco Air5 Pro вже доступні в Україні у кольорах «Біла Перлина» та «Матовий чорний». До 12 квітня діє спеціальна акційна ціна — 4444 грн.