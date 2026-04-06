Google Chrome почне завантажувати сайти швидше

Браузер Google Chrome та інші рішення на базі Chromium, зокрема Microsoft Edge і Vivaldi, незабаром отримають підтримку відкладеного завантаження (lazy loading) для відео та аудіо. Це дозволить економити трафік і пришвидшити відкриття навіть «важких» веб-сторінок.

Раніше функція lazy loading у Chrome застосовувалася лише до зображень і iframe. Тепер ідея полягає в тому, щоб медіафайли не завантажувалися одразу під час відкриття сайту. Замість цього браузер підвантажуватиме відео та аудіо лише тоді, коли користувач прокрутить сторінку до відповідного місця.

Наразі більшість сайтів реалізує подібну логіку через JavaScript, зокрема за допомогою Intersection Observer. Проте такий підхід вважається менш надійним: він ускладнює структуру сторінки та не завжди коректно взаємодіє з механізмами попереднього завантаження в браузері.

Нативна підтримка lazy loading має вирішити ці проблеми. Браузер зможе самостійно оптимізувати завантаження з урахуванням якості інтернет-з’єднання, а також коректно працювати з автопрограванням і не блокувати повну відрисовку сторінки для медіа, які знаходяться поза межами екрана.

За даними профільних джерел, тестування функції розпочалося ще в січні, а наприкінці березня вона перейшла на етап підготовки до релізу. Очікується, що нововведення стане загальнодоступним уже у версії Chrome 148.