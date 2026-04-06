Україна набрала лише 44 бали в рейтингу свободи інтернету 2026 року: гірше в Європі лише у РФ та Білорусі

Дослідницький портал Cloudwards опублікував новий глобальний звіт Internet Freedom by Country 2026. Результати виявилися невтішними для України: держава отримала лише 44 бали зі 100 можливих, опинившись у нижній частині європейського рейтингу. Гірші показники на континенті продемонстрували лише Білорусь та Росія.

Як оцінювали свободу в мережі

Автори дослідження проаналізували ситуацію в 171 країні світу. Оцінювання базувалося на п’яти ключових критеріях доступу до:

торентів;

контенту для дорослих;

соціальних мереж;

політичного та громадянського контенту;

VPN-сервісів.

Методологія спиралася на дані OONI Explorer, звіти правозахисної організації Freedom House, а також на аналіз судових рішень, урядових повідомлень та регуляторних актів кожної країни.

Україна на рівні Сомалі та Ізраїлю: хто лідирує у світі?

Зі своїми 44 балами Україна опинилася в одній групі з такими країнами, як Камбоджа, Сальвадор, Ізраїль та Сомалі.

Для розуміння загальної картини:

Лідери (92 бали): Першу сходинку розділили 11 країн, серед яких Бельгія, Данія, Фінляндія, Норвегія та Нова Зеландія.

США отримали 64 бали, Велика Британія — 52, а Монголія несподівано випередила їх із показником у 76 балів.

США отримали 64 бали, Велика Британія — 52, а Монголія несподівано випередила їх із показником у 76 балів. Аутсайдери: Абсолютний нуль очікувано отримала Північна Корея. По 4 бали мають Росія, Китай, Іран та Пакистан.

Абсолютної свободи не існує

Дослідники підкреслюють важливий нюанс: жодна зі 171 країни не змогла набрати максимальні 100 балів. Найбільш переслідуваною категорією в усьому світі залишаються торенти — навіть у країнах-лідерах цей сегмент не є повністю вільним і жорстко контролюється через захист авторських прав.

Показник України у 44 бали свідчить не про якусь одну глобальну заборону, а про сукупність низки обмежень на доступ до різних типів контенту та інструментів обходу блокувань. Варто зазначити, що тема інтернет-цензури стає дедалі актуальнішою в широкому геополітичному контексті. Протидіяти цьому намагаються на найвищому рівні — зокрема, Державний департамент США наразі працює над створенням онлайн-платформ та інструментів, що мають на меті забезпечити мешканцям різних регіонів безперешкодний доступ до вільної інформації.