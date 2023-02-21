Журналісти заявили, що чат-бот від Microsoft «став тупішим»

Редакція порталу Windows Latest помітила , що Microsoft відключила в пошуковій системі з AІ Bing кілька функцій, через що чат-бот став «тупішим».

Зазначається, що з пошукової системи зникла можливість створення анкет для «Google Форм». На прохання скласти анкету АІ відповідає, що це виходить за межі його можливостей. При цьому, як зазначають журналісти, цілодобово раніше нейромережа з цим завданням справлялася без будь-яких проблем.

Журналісти зазначають, що «індивідуальність» Bing після введених обмежень стала набагато слабшою, через що чат-бот став часто пропонувати змінити тему. АІ відмовляється допомагати з питаннями, надавати посилання на дослідження чи відповідати на запитання безпосередньо.

Журналісти також помітили, що якщо користувач висловлює незгоду з відповіддю нейромережі, Bing вирішує не продовжувати діалог, оскільки АІ все ще «вчиться».

“Раніше Bing Chat був фантастичним, але, схоже, він притупився після купи інцидентів”, – підсумували журналісти Windows Latest.