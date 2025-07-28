Українці активно купують авто з салону: названо найпопулярнішу модель 2025 року

Попри складну економічну ситуацію, українці продовжують активно оновлювати автопарк. Причому популярності набирають саме нові автомобілі з салону. За перше півріччя 2025 року наші співвітчизники придбали понад 12,2 тисячі нових бензинових автомобілів. Це становить 37% від загальної кількості проданих нових машин у країні.

Яка модель стала найпопулярнішою?

Найбільшою популярністю серед бензинових моделей користується HYUNDAI Tucson. За шість місяців його придбали 894 рази, що зробило його абсолютним лідером продажів у цьому сегменті.

Ціни на HYUNDAI Tucson стартують від 1,13 мільйона гривень, а у максимально багатих комплектаціях можуть сягати 1,69 мільйона гривень. Незважаючи на чималу вартість, українці охоче обирають саме цю модель, що свідчить про високий рівень довіри до бренду та популярність кросоверів серед споживачів.

У “Укравтопромі”, який і надав ці дані, водночас звертають увагу, що продажі бензинових авто загалом зменшилися:

“За першу половину 2025-го таких було придбано на 14% менше, ніж за цей же період роком раніше. Зменшилася частка бензинових авто і в загальних продажах нових легковиків: якщо в першому півріччі 2024 вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%“, – йдеться в повідомленні.

Що ще купують українці серед бензинових моделей?

Окрім HYUNDAI Tucson, у топі продажів виявились також інші моделі з бензиновими двигунами. Найчастіше українці купували:

MAZDA CX-5 – 731 автомобіль SKODA Octavia – 691 авто RENAULT Duster – 680 авто SUZUKI SX4 – 562 авто

Ці моделі здебільшого також належать до кросоверів або універсалів, які традиційно залишаються популярними на українському ринку.

Що це означає?

Попри зростання популярності електрокарів та гібридів, бензинові авто залишаються актуальними, особливо в регіонах, де не вистачає зарядної інфраструктури. Водночас падіння попиту на бензин може бути пов’язане як із загальною економією, так і з бажанням водіїв перейти на більш економні або екологічні варіанти.

Аналітики очікують, що в найближчі роки частка бензинових авто в Україні й надалі поступово зменшуватиметься, натомість зростатиме інтерес до електро- та гібридних моделей.