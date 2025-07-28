Украинцы активно покупают авто из салона: названа самая популярная модель 2025 года

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают активно обновлять автопарк. Причем популярность набирают именно новые автомобили из салона. За первое полугодие 2025 года наши соотечественники приобрели более 12,2 тысячи новых бензиновых автомобилей. Это составляет 37% общего количества проданных новых машин в стране.

Какая модель стала самой популярной?

Наибольшей популярностью среди бензиновых моделей пользуется Hyundai Tucson. За шесть месяцев он был приобретен 894 раза, что сделало его абсолютным лидером продаж в этом сегменте.

Цены на HYUNDAI Tucson стартуют от 1,13 миллиона гривен, а в максимально богатых комплектациях могут достигать 1,69 миллиона гривен. Несмотря на большую стоимость, украинцы охотно выбирают именно эту модель, свидетельствующую о высоком уровне доверия к бренду и популярности кроссоверов среди потребителей.

В “Укравтопроме”, который и предоставил эти данные, обращают внимание, что продажи бензиновых авто в целом уменьшились:

“За первую половину 2025-го таких было приобретено на 14% меньше, чем за этот же период годом ранее. Уменьшилась доля бензиновых авто и в общих продажах новых легковушек: если в первом полугодии 2024 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас – 37%”, – говорится в сообщении.

Что еще покупают украинцы среди бензиновых моделей?

Кроме HYUNDAI Tucson, в топе продаж оказались другие модели с бензиновыми двигателями. Чаще украинцы покупали:

MAZDA CX-5 – 731 автомобиль SKODA Octavia – 691 авто RENAULT Duster – 680 авто SUZUKI SX4 – 562 авто

Эти модели в основном также относятся к кроссоверам или универсалам, которые традиционно остаются популярными на украинском рынке.

Что это значит?

Несмотря на растущую популярность электрокаров и гибридов, бензиновые авто остаются актуальными, особенно в регионах, где не хватает зарядной инфраструктуры. В то же время падение спроса на бензин может быть связано как с общей экономией, так и с желанием водителей перейти на более экономные или экологические варианты.

Аналитики ожидают, что в ближайшие годы доля бензиновых авто в Украине и дальше будет постепенно уменьшаться, зато будет расти интерес к электро- и гибридным моделям.