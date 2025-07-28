Різко злетіли ціни на житло: що подорожчало та в яких регіонах найбільше?

Упродовж першої половини 2025 року вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку зросла в більшості обласних центрів України. Найбільше подорожчання зафіксували в Рівному — однокімнатне житло тут здорожчало на 16%, і тепер у середньому коштує 51 500 доларів.

Такі дані опублікував один із провідних українських порталів з нерухомості. Згідно з аналітикою, загальне зростання цін по країні склало від 1% до 16%, залежно від регіону.

Міста з найбільшим зростанням цін:

Рівне — +16% Одеса — +15% Харків — +10% Київ — +8% Тернопіль, Житомир — по +7% Дніпро, Чернігів — по +6% Ужгород — +5% Хмельницький — +4% Івано-Франківськ — +3% Вінниця — +2% Львів, Черкаси, Полтава — по +1%

На цьому тлі лише два міста показали зниження цін на однокімнатне житло:

Запоріжжя — на 3% Миколаїв — на 2%

У решті міст ціни залишилися на рівні попередніх місяців.

Які зараз ціни на однокімнатні квартири в Україні?

Діапазон цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку наразі коливається від 15 000 до 65 000 доларів. Найдешевше житло — у Херсоні, де середня ціна становить 15 000 доларів. У п’ятірці найдоступніших міст також:

Запоріжжя — 16 500 доларів Миколаїв — 20 000 Суми — 21 000 Харків — 22 000

А от найдорожче житло традиційно в Києві — 65 000 доларів у середньому.

За ним ідуть:

Львів — 64 700 доларів Ужгород — 63 000 Чернівці — 53 000 Рівне — 51 500

На тлі зростання цін на житло в Україні різко здорожчали і ремонтні роботи. Причина — дефіцит кваліфікованих майстрів, зумовлений мобілізацією та виїздом частини робочої сили за кордон.

“Усіх будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити”, – розповів керівник однієї з компаній, що координують ремонтні бригади в Києві та області.

Ціни на ремонт підскочили щонайменше вдвічі — до 800 доларів за квадратний метр. Водночас попит залишається стабільно високим:

“Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов’язково потрібно робити ремонт, все одно на них погодиться“, – пояснив підприємець.