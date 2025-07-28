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Різко злетіли ціни на житло: що подорожчало та в яких регіонах найбільше?

Карел Тетяна28.07.2025
Квартира покупка

Упродовж першої половини 2025 року вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку зросла в більшості обласних центрів України. Найбільше подорожчання зафіксували в Рівному — однокімнатне житло тут здорожчало на 16%, і тепер у середньому коштує 51 500 доларів.

Такі дані опублікував один із провідних українських порталів з нерухомості. Згідно з аналітикою, загальне зростання цін по країні склало від 1% до 16%, залежно від регіону.

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Міста з найбільшим зростанням цін:

  1. Рівне — +16%
  2. Одеса — +15%
  3. Харків — +10%
  4. Київ — +8%
  5. Тернопіль, Житомир — по +7%
  6. Дніпро, Чернігів — по +6%
  7. Ужгород — +5%
  8. Хмельницький — +4%
  9. Івано-Франківськ — +3%
  10. Вінниця — +2%
  11. Львів, Черкаси, Полтава — по +1%

На цьому тлі лише два міста показали зниження цін на однокімнатне житло:

  1. Запоріжжя — на 3%
  2. Миколаїв — на 2%

У решті міст ціни залишилися на рівні попередніх місяців.

Які зараз ціни на однокімнатні квартири в Україні?

Діапазон цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку наразі коливається від 15 000 до 65 000 доларів. Найдешевше житло — у Херсоні, де середня ціна становить 15 000 доларів. У п’ятірці найдоступніших міст також:

  1. Запоріжжя — 16 500 доларів
  2. Миколаїв — 20 000
  3. Суми — 21 000
  4. Харків — 22 000

А от найдорожче житло традиційно в Києві — 65 000 доларів у середньому.

За ним ідуть:

  1. Львів — 64 700 доларів
  2. Ужгород — 63 000
  3. Чернівці — 53 000
  4. Рівне — 51 500

На тлі зростання цін на житло в Україні різко здорожчали і ремонтні роботи. Причина — дефіцит кваліфікованих майстрів, зумовлений мобілізацією та виїздом частини робочої сили за кордон.

Усіх будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити”, – розповів керівник однієї з компаній, що координують ремонтні бригади в Києві та області.

Ціни на ремонт підскочили щонайменше вдвічі — до 800 доларів за квадратний метр. Водночас попит залишається стабільно високим:

Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов’язково потрібно робити ремонт, все одно на них погодиться“, – пояснив підприємець.

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Карел Тетяна28.07.2025
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