Різко злетіли ціни на житло: що подорожчало та в яких регіонах найбільше?
Упродовж першої половини 2025 року вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку зросла в більшості обласних центрів України. Найбільше подорожчання зафіксували в Рівному — однокімнатне житло тут здорожчало на 16%, і тепер у середньому коштує 51 500 доларів.
Такі дані опублікував один із провідних українських порталів з нерухомості. Згідно з аналітикою, загальне зростання цін по країні склало від 1% до 16%, залежно від регіону.
Міста з найбільшим зростанням цін:
- Рівне — +16%
- Одеса — +15%
- Харків — +10%
- Київ — +8%
- Тернопіль, Житомир — по +7%
- Дніпро, Чернігів — по +6%
- Ужгород — +5%
- Хмельницький — +4%
- Івано-Франківськ — +3%
- Вінниця — +2%
- Львів, Черкаси, Полтава — по +1%
На цьому тлі лише два міста показали зниження цін на однокімнатне житло:
- Запоріжжя — на 3%
- Миколаїв — на 2%
У решті міст ціни залишилися на рівні попередніх місяців.
Які зараз ціни на однокімнатні квартири в Україні?
Діапазон цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку наразі коливається від 15 000 до 65 000 доларів. Найдешевше житло — у Херсоні, де середня ціна становить 15 000 доларів. У п’ятірці найдоступніших міст також:
- Запоріжжя — 16 500 доларів
- Миколаїв — 20 000
- Суми — 21 000
- Харків — 22 000
А от найдорожче житло традиційно в Києві — 65 000 доларів у середньому.
За ним ідуть:
- Львів — 64 700 доларів
- Ужгород — 63 000
- Чернівці — 53 000
- Рівне — 51 500
На тлі зростання цін на житло в Україні різко здорожчали і ремонтні роботи. Причина — дефіцит кваліфікованих майстрів, зумовлений мобілізацією та виїздом частини робочої сили за кордон.
“Усіх будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити”, – розповів керівник однієї з компаній, що координують ремонтні бригади в Києві та області.
Ціни на ремонт підскочили щонайменше вдвічі — до 800 доларів за квадратний метр. Водночас попит залишається стабільно високим:
“Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов’язково потрібно робити ремонт, все одно на них погодиться“, – пояснив підприємець.