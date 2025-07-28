Резко взлетели цены на жилье: что подорожало и в каких регионах больше всего?

За первую половину 2025 года стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла в большинстве областных центров Украины. Наибольшее удорожание зафиксировали в Ровно — однокомнатное жилье здесь подорожало на 16%, и теперь в среднем стоит 51 500 долларов.

Такие данные опубликовал один из ведущих украинских порталов по недвижимости. Согласно аналитике, общий рост цен по стране составил от 1% до 16% в зависимости от региона.

Города с наибольшим ростом цен:

Ровно – +16% Одесса – +15% Харьков – +10% Киев – +8% Тернополь, Житомир – по +7% Днепр, Чернигов – по +6% Ужгород – +5% Хмельницкий – +4% Ивано-Франковск – +3% Винница – +2% Львов, Черкассы, Полтава – по +1%

На этом фоне только два города показали снижение цен на однокомнатное жилье:

Запорожье – на 3% Николаев – на 2%

В остальных городах цены остались на уровне предыдущих месяцев.

Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры в Украине?

Диапазон цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке колеблется от 15 000 до 65 000 долларов. Самое дешевое жилье – в Херсоне, где средняя цена составляет 15 000 долларов. В пятерке самых доступных городов также:

Запорожье – 16 500 долларов Николаев – 20 000 Суммы – 21 000 Харьков – 22 000

А вот самое дорогое жилье традиционно в Киеве – 65 000 долларов в среднем.

За ним следуют:

Львов – 64 700 долларов Ужгород – 63 000 Черновцы – 53 000 Ровно – 51 500

На фоне роста цен на жилье в Украине резко подорожали и ремонтные работы. Причина – дефицит квалифицированных мастеров, обусловленный мобилизацией и выездом части рабочей силы за границу.

“Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать”, – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.

Цены на ремонт подскочили, по меньшей мере, вдвое — до 800 долларов за квадратный метр. В то же время, спрос остается стабильно высоким:

“Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно согласится на них“, — пояснил предприниматель.