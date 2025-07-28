Резко взлетели цены на жилье: что подорожало и в каких регионах больше всего?
За первую половину 2025 года стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла в большинстве областных центров Украины. Наибольшее удорожание зафиксировали в Ровно — однокомнатное жилье здесь подорожало на 16%, и теперь в среднем стоит 51 500 долларов.
Такие данные опубликовал один из ведущих украинских порталов по недвижимости. Согласно аналитике, общий рост цен по стране составил от 1% до 16% в зависимости от региона.
Города с наибольшим ростом цен:
- Ровно – +16%
- Одесса – +15%
- Харьков – +10%
- Киев – +8%
- Тернополь, Житомир – по +7%
- Днепр, Чернигов – по +6%
- Ужгород – +5%
- Хмельницкий – +4%
- Ивано-Франковск – +3%
- Винница – +2%
- Львов, Черкассы, Полтава – по +1%
На этом фоне только два города показали снижение цен на однокомнатное жилье:
- Запорожье – на 3%
- Николаев – на 2%
В остальных городах цены остались на уровне предыдущих месяцев.
Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры в Украине?
Диапазон цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке колеблется от 15 000 до 65 000 долларов. Самое дешевое жилье – в Херсоне, где средняя цена составляет 15 000 долларов. В пятерке самых доступных городов также:
- Запорожье – 16 500 долларов
- Николаев – 20 000
- Суммы – 21 000
- Харьков – 22 000
А вот самое дорогое жилье традиционно в Киеве – 65 000 долларов в среднем.
За ним следуют:
- Львов – 64 700 долларов
- Ужгород – 63 000
- Черновцы – 53 000
- Ровно – 51 500
На фоне роста цен на жилье в Украине резко подорожали и ремонтные работы. Причина – дефицит квалифицированных мастеров, обусловленный мобилизацией и выездом части рабочей силы за границу.
“Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать”, – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.
Цены на ремонт подскочили, по меньшей мере, вдвое — до 800 долларов за квадратный метр. В то же время, спрос остается стабильно высоким:
“Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно согласится на них“, — пояснил предприниматель.