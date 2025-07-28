В Украине снова обсуждают повышение пенсионного возраста: что предлагается и в чем подвох?

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой ежегодно увеличивается продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Так, в 2025 году для этого нужно иметь не менее 32 лет стажа, а к 2028 году это требование возрастет до 35 лет. Кроме того, с 1 января 2028 года, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста. Однако на горизонте снова появились разговоры о возможном увеличении пенсионного возраста.

Почему снова встал вопрос о повышении пенсионного возраста?

По информации профильного издания «На пенсии», в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий увеличить пенсионный возраст.

Эксперт Сергей Коробкин отмечает, что речь идет о законопроекте № 5566 (и его альтернативном варианте № 5566-1), который был зарегистрирован еще в 2021 году. Однако к его рассмотрению вернулись только сейчас из-за проблем с наполнением Пенсионного фонда Украины.

Что предлагает законопроект № 5566?

Документ содержит несколько ключевых предложений по изменению пенсионного законодательства.

Законопроект предлагает увеличить пенсионный возраст до 61 года, но делать это в течение 12 лет – добавлять по одному месяцу ежегодно. В то же время, для женщин, которые родили детей и воспитывали их до шести лет, предлагается снизить пенсионный возраст – на полгода за каждого такого ребенка, но не более чем на три года от установленного пенсионного возраста.

Если у женщины есть один ребенок, и новый пенсионный возраст будет 61 год, то такая женщина уйдет на пенсию в 60,5 лет. Женщины, имеющие двоих детей, смогут выйти на пенсию в 60 лет, как это было раньше. В альтернативном проекте закона (№ 5566-1) содержится только положение об уменьшении пенсионного возраста для женщин, без общего повышения.

В чем подвох? Меморандум с МВФ

Несмотря на предлагаемые льготы, существует важный нюанс, который может помешать реализации некоторых положений законопроекта.

Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает введение новых пенсионных льгот, в частности, снижение пенсионного возраста для кого-либо. Это может стать серьезным препятствием для принятия законопроекта в текущем виде.

Таким образом, вопрос пенсионного возраста в Украине остается динамичным и зависит от многих факторов, включая экономическую ситуацию и международные обязательства.