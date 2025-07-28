В Україні знову обговорюють підвищення пенсійного віку: що пропонується і в чому підступ?

В Україні триває пенсійна реформа, в рамках якої щорічно збільшується тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Так, у 2025 році для цього потрібно мати не менше 32 років стажу, а до 2028 року ця вимога зросте до 35 років. Крім того, з 1 січня 2028 року, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку. Проте, на горизонті знову з’явилися розмови про можливе збільшення пенсійного віку.

Чому знову постало питання про підвищення пенсійного віку?

За інформацією профільного видання «На пенсії», у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, що пропонує збільшити пенсійний вік.

Експерт Сергій Коробкін зазначає, що йдеться про законопроєкт № 5566 (та його альтернативний варіант № 5566-1), який був зареєстрований ще у 2021 році. Однак до його розгляду повернулися лише зараз через проблеми з наповненням Пенсійного фонду України.

Що пропонує законопроєкт № 5566?

Документ містить кілька ключових пропозицій щодо зміни пенсійного законодавства.

Законопроєкт пропонує збільшити пенсійний вік до 61 року, але робити це протягом 12 років – додавати по одному місяцю щорічно. Водночас, для жінок, які народили дітей та виховували їх до шести років, пропонується знизити пенсійний вік – на пів року за кожну таку дитину, але не більше ніж на три роки від встановленого пенсійного віку.

Якщо у жінки є одна дитина, і новий пенсійний вік буде 61 рік, то така жінка піде на пенсію в 60,5 років. Жінки, які мають двох дітей, зможуть вийти на пенсію в 60 років, як це було раніше. В альтернативному проєкті закону (№ 5566-1) міститься лише положення щодо зменшення пенсійного віку для жінок, без загального підвищення.

У чому підступ? Меморандум з МВФ

Попри запропоновані пільги, існує важливий нюанс, який може перешкодити реалізації деяких положень законопроєкту.

Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не передбачає запровадження нових пенсійних пільг, зокрема, зменшення пенсійного віку для будь-кого. Це може стати серйозною перешкодою для ухвалення законопроєкту у поточному вигляді.

Таким чином, питання пенсійного віку в Україні залишається динамічним і залежить від багатьох факторів, включаючи економічну ситуацію та міжнародні зобов’язання.