Что делать с отсрочкой после 7 августа: важные изменения и советы

С 7 августа 2025 года для многих военнообязанных в Украине наступает критический момент: необходимо позаботиться о продлении отсрочки. Несмотря на то, что военное положение продлено, автоматическое продление отсрочек в приложении «Резерв+» увидят не все. Рассмотрим подробнее, как действовать, чтобы избежать неприятных последствий.

До 5:30 утра 7 августа 2025 года отсрочка для многих военнообязанных остается действительной. После этой даты необходимо позаботиться о ее продлении, поскольку автоматическое обновление статуса в «Резерв+» может произойти не для всех.

Что делать после 7 августа: «Резерв+» и ТЦК

Существует два основных сценария, в зависимости от того, как ваша отсрочка была оформлена ранее.

Продление отсрочки через «Резерв+»:

Если вы уже оформляли отсрочку через приложение «Резерв+», ее продление должно произойти автоматически.

Однако, если этого не произойдет, вам придется обратиться в ТЦК, даже если это не предусмотрено официальным порядком.

Продление отсрочки через ТЦК:

Если отсрочка оформлялась через ТЦК, согласно постановлению КМУ №560 от 16.05.2024, для ее продления не нужно подавать дополнительные документы.

ТЦК должен самостоятельно продлить отсрочку, проверив наличие оснований.

Если у ТЦК возникнут сомнения, они могут потребовать предоставления подтверждающих документов. Если же сомнений нет, ТЦК должны внести изменения в реестр.

Как действовать, если отсрочка не продлена в «Резерв+»

Опыт показывает, что даже при наличии очевидных оснований для отсрочки, не все увидят информацию о ее продлении в приложении.

Не ждите. Отсутствие информации об отсрочке может привести к мобилизации. Поэтому не стоит ждать, даже если вы считаете, что продление отсрочки – обязанность ТЦК.

Срочно обращайтесь в ТЦК. Если после 7 августа вы не увидели продление отсрочки в «Резерв+», советуем срочно обратиться в ТЦК и подать все необходимые документы. Даже если по закону подавать дополнительные документы не нужно, иногда только личное обращение с полным пакетом документов может решить проблему и избежать неприятных последствий.

Особенности для ученых и педагогов

Для научных, научно-педагогических и педагогических работников предусмотрены дополнительные требования. Они должны подать в ТЦК справку о своей должности и размере ставки на момент завершения мобилизации для продления отсрочки. Учитывая, что военное положение продолжается, работники этих категорий должны подать вышеуказанную справку в ТЦК не позднее чем за неделю до окончания срока мобилизации.