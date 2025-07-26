Що робити з відстрочкою після 7 серпня: важливі зміни та поради

З 7 серпня 2025 року для багатьох військовозобов’язаних в Україні настає критичний момент: необхідно подбати про продовження відстрочки. Попри те, що воєнний стан продовжено, автоматичне продовження відстрочок у застосунку “Резерв+” побачать не всі. Розглянемо детальніше, як діяти, щоб уникнути неприємних наслідків.

До 5:30 ранку 7 серпня 2025 року відстрочка для багатьох військовозобов’язаних залишається дійсною. Після цієї дати необхідно подбати про її продовження, оскільки автоматичне оновлення статусу в “Резерв+” може відбутися не для всіх.

Що робити після 7 серпня: “Резерв+” та ТЦК

Існує два основні сценарії, залежно від того, як ваша відстрочка була оформлена раніше.

Продовження відстрочки через “Резерв+”: Якщо ви вже оформлювали відстрочку через застосунок “Резерв+”, її продовження має відбутися автоматично.

Проте, якщо цього не станеться, вам доведеться звернутися до ТЦК, навіть якщо це не передбачено офіційним порядком. Продовження відстрочки через ТЦК: Якщо відстрочка оформлювалася через ТЦК, згідно з постановою КМУ №560 від 16.05.2024, для її продовження не потрібно подавати додаткові документи.

ТЦК має самостійно продовжити відстрочку, перевіривши наявність підстав.

Якщо у ТЦК виникнуть сумніви, вони можуть вимагати надання підтверджуючих документів. Якщо ж сумнівів немає, ТЦК повинні внести зміни до реєстру.

Як діяти, якщо відстрочка не продовжена в “Резерв+”

Досвід показує, що навіть за наявності очевидних підстав для відстрочки, не всі побачать інформацію про її продовження у застосунку.

Не чекайте. Відсутність інформації про відстрочку може призвести до мобілізації. Тому не варто чекати, навіть якщо ви вважаєте, що продовження відстрочки – обов’язок ТЦК.

Терміново звертайтеся до ТЦК. Якщо після 7 серпня ви не побачили продовження відстрочки у “Резерв+”, радимо терміново звернутися до ТЦК та подати всі необхідні документи. Навіть якщо за законом подавати додаткові документи не потрібно, іноді лише особисте звернення з повним пакетом документів може вирішити проблему та уникнути неприємних наслідків.

Особливості для науковців та педагогів

Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників передбачені додаткові вимоги. Вони повинні подати до ТЦК довідку про свою посаду та розмір ставки на момент завершення мобілізації для продовження відстрочки. Враховуючи, що воєнний стан триває, працівники цих категорій мають подати вищезазначену довідку до ТЦК не пізніше ніж за тиждень до завершення строку мобілізації.