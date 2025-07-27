Зарплата 40 000 грн, але працювати нікому: за яких спеціалістів роботодавці готові боротися до останнього

На ринку праці України спостерігається піковий дефіцит водіїв вантажівок. Згідно зі статистичними даними не вистачає близько 40 тисяч представників цієї професії. При цьому роботодавці готові платити водіям зарплатню від 38 000 до 42 500 грн. Але через погані умови праці та брак чоловіків в країні, більшості з них так і не вдається нікого найняти.

Дефіцит водіїв набирає катастрофічних масштабів

Як зазначив голова конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, через нестачу водіїв в Україні простоює близько третини комерційних автомобілів. Зокрема зі 130 тисяч вантажівок, постійно курсують лише 90 тисяч. Решта 40 тисяч авто стоять на парковці, в той час, як могли б перевозити товари.

Мірошниченко підкреслює, що транспорт відіграє для економіки країни ключову роль. Якщо система транспортних перевезень не працює злагоджено, це призводить до затримки вантажів, а подекуди навіть розриву міжнародних контрактів з постачальниками. Таким чином через відсутність достатньої кількості водіїв страждає вся країна.

Чому в Україні не вистачає водіїв?

Серед основних причин дефіциту в Україні комерційних водіїв Олексій Мірошниченко називає:

мобілізацію;

масову еміграцію українців за кордон;

погані умови праці.

Із першими двома факторами все зрозуміло. А от що стосується поганих умов праці, варто пояснити детальніше. Крім конкурентної зарплати, транспортна галузь України мало що може запропонувати кандидатам. Зокрема в Україні відсутня відповідна інфраструктура для далекобійників, яка у країнах Європи та США є загальноприйнятою нормою.

Мова про спеціальні станції із безпечними парковками, де водії можуть поїсти, отримати доступ до гігієнічних процедур та провести дозвілля. Саме з цієї причини вітчизняні водії не спішать працевлаштовуватись в Україні, обираючи європейські компанії, які можуть запропонувати не лише вищий комфорт під час роботи, а й зарплатню близько 2000 євро.